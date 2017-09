Az ukrán oktatási törvény ellen tüntetnek vasárnap Budapesten

A Közös Ország Mozgalom által szervezett eseményen a baloldal összes formációja képviselteti magát, s várják a Jobbikot és a Fideszt is, ők még nem jelezték részvételüket.

Az ukrán parlament a héten fogadta el, hogy a közép- és felsőoktatási intézményekben kizárólag ukrán nyelven tanulhatnak a diákok. A magyart csak óvodában és alsó tagozatban lehet használni. Az ukrajnai nyelvtörvény miatt a kancelláriaminiszter szerint Kijev retorzióra számíthat Budapest részéről.

„Alapvetően a tüntetést az ukrán parlament által kedden elfogadott oktatási törvény kapcsán tartjuk, és ezért állt bele a Közös Ország Mozgalom ebbe az ügybe. Azért tartja fontosnak, hogy szolidaritási tüntetést tartson, hogy meg tudja mutatni azt, hogy lehet ügyek mentén is szolidaritást vállalni, teljesen függetlenül a politikai szimpátiától. Ezért is kértük meg az összes pártot, beleértve a kormányzó, illetve az ellenzéki pártokat is, hogy ők is velünk együtt vállaljanak szolidaritást ebben az ügyben” – nyilatkozta Mészár Anna, a Közös Ország Mozgalom szóvivője a Hír Televíziónak.

Az ukrajnai magyar nyelvű oktatást korlátozó törvény példátlan a régióban, bár a magyar nyelvű oktatás más országokban sem elérhető mindenki számára. Részletek >>>