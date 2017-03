Az új határőrizeti szabályokat is bírálja az Orvosok Határok Nélkül

Az Orvosok Határok Nélkül nevű nemzetközi szervezet igazgatója is megerősítette, a magyar határőrök módszeresen bántalmazzák a menekülteket. A humanitárius csoport vezetője felszólította az uniós vezetőket, a csütörtökön kezdődő brüsszeli csúcson tegyenek lépéseket a jogsértő gyakorlat ellen.

Az Orvosok Határok Nélkül vezetője szerint módszeresen bántalmazzák a magyar határra érkező menekülteket: „Egy »Üdvözöljük az Európai Unióban visszaéléscsomagot« adnak nekik. Ez szinte mindenféle verést tartalmaz, paprikasprayt fújtak a szemükbe közvetlen közelről. Amit a migránsoktól hallottunk, és aminek a következményeit láttunk rajtuk az orvosi kezelésekkor, az a hideg következménye. Eltávolították a ruhadarabjaikat, a vízbe állították őket, egy cipővel, vagy cipő nélkül gyalogoltatták őket a hóban. Jelenleg nagyon hideg van a határon” – állítja Christopher Stokes igazgató.

A jótékonysági szervezet a helyszínen, a menekültek ellátása közben tapasztalta a visszaéléseket, amelyeket szerintük a magyar határőrök követnek el. A sérülésekről a héten az Orvosok Határok Nélkül fényképeket is nyilvánosságra hozott. Vezetőjük, Christopher Stokes bírálta az új magyar határőrizeti szabályok héten elfogadott módosítását. A törvény értelmében Szerbia felé nyitott, 8 kilométeres tranzitzónát hoznak létre, a menekültek csak itt nyújthatják be a kérelmet.

„Biztosították a magyar rendőröknek, hogy az ország területén bármelyik migránst, menekültet vagy menedékkérőt őrizetbe vehessék, ez pedig az európai jogokkal ellentétes” – tette hozzá az MSF vezetője.



A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint az új szabályozás megfelel az uniós elvárásoknak, de készek vitázni róla Brüsszellel. Kósa Lajos hazugságnak nevezte, hogy a magyar rendőrök és katonák verik a migránsokat a határon. „2013 nyarától több tucat feljelentés, képanyag, beszámoló, sajtóhír tárgyalta a nemzetközi sajtóban és itthon is, hogy a magyar határőrök nem megfelelően járnak el a migránsokkal szemben. Eddig mindegyik hazugságnak bizonyult, mindegyik. Kivizsgáltuk mindegyiket. Ezt önök is tudják, mint kiderült, a rendőr nem belökte a vágány közé a migránsasszonyt, hanem onnan kimentette” – fogalmazott.

Az egyik baloldali kispárt, az Együtt szerint szükségtelen az egyébként világszinten is igen szigorú szabályozás további módosítása. „Most már csak olyan helyek vannak Magyarországon, amelyek zárt intézmények, ezeket is be fogják zárni és mindenkit a zónába telepítenek. Teljesen szükségtelen és embertelen megoldások ezek. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az embertelenség semmi módon nem segíti elő a biztonságot” – nyilatkozta Szelényi Zsuzsanna országgyűlési képviselő.

Az ENSZ adatai szerint egyébként 2015-höz képes meredeken visszaesett a Magyarországra érkező menekültek száma. 2015-ben 177 ezren, tavaly 29 ezren, idén az első két hónapban 912-en adtak be menedékkérelmet a magyar hatóságoknak.