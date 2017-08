Az ország felére vörös hőségriasztást adtak ki

Csak az északi és a nyugati határvidéken van esély egy-egy záporra. Nyolc megyében vörös riasztás van érvényben.

Már nyolc megyére és a fővárosra is kiadták a legmagasabb, harmadfokú, piros hőségfigyelmeztetést, de az ország többi megyéjére is másodfokú, narancssárga figyelmeztetés van érvényben. Ma is napos, száraz idő lesz, de kora estétől az északi és nyugati határvidéken egy-egy zápor, esetleg zivatar már felüdülést hozhat. Az Országos Meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a napi középhőmérséklet ma többnyire 27-29 fok körül alakul, az ország déli és középső területein, illetve egyes dunántúli megyékben 29 fok feletti napi átlaghőmérsékletet is mérhetünk.

hirdetés

hirdetés

Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig rendelt el hőségriadót az egész ország területére.