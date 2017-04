Az Ökotárs nem tart az új civil törvénytől

Nem tudja ellehetetleníteni az Ökotárs munkáját az új civil törvény – mondta a Hír TV-nek az alapítvány elnöke.

Az Ökotárs a norvég alaptól 13,5 millió eurós támogatást kapott négy és fél év alatt, ezzel több száz szervezetet segített. Móra Veronika szerint nem igaz az az állítás, hogy a külföldi pénzek ellenőrizetlenül érkeznek a civil szervezetekhez, hiszen a támogatásokról eddig is be kellett számolni a pénzügyi év végén. Hozzátette: az új szabályozás stigmát tesz azokra a szervezetekre, amelyeket külföldről is támogatnak.



„Az utóbbi négy és fél évben több mint 400 civil szervezet programját támogattuk az EGT-országok, tehát Norvégia, Izland és Liechtenstein által nyújtott források felhasználásával. Azonban az Ökotárs Alapítvány a Norvég Civil Támogatási Alap előtt is létezett és utána is fog. Kisebb programjaink futottak előtte és utána is, most is. Elsősorban fókuszálva a helyi civil közösségek megerősítésére, az aktív állampolgárok mobilizálására. Részben külföldi magánalapítványi forrásokból, részben hazai vállalati és magántámogatásokból működtetjük jelenleg programjainkat” – fejtette ki Móra Veronika.

