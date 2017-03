Az öblítő is rosszabb nálunk, mint az osztrákoknál

A szlovák és a magyar öblítő gagyibb és kockázatosabb összetevőkből áll, mint az osztrák megfelelője, a gumicukor viszont nálunk finomabb és puhább, mint Ausztriában. Fogyasztóvédelmi magazinunk ugyanolyan márkájú termékeket vásárolt Budapesten, Bécsben és Pozsonyban, majd tesztelte azokat. Nem mindenből az osztrák a legjobb.

Budapest, Bécs, Pozsony: rejtett kamerával vásároltunk be a hipermarketekben. Olyan termékeket kerestünk, amelyek kimaradtak az eddigi hatósági vizsgálatokból.

Ariel mosópor és Coccolino öblítő, Happy Day narancslé, Haribo gumicukor, Milka csoki és Hipp bébiétel került a kosárba. Mindez Bécsben volt a legdrágább, Magyarországon a legolcsóbb.

A mosóporok hatékonyságra jól vizsgáztak, az összetevők pedig megegyeztek.

„Ha összehasonlítom, akkor azt látom, hogy gyakorlatilag ugyanaz a kettőnek az összetétele” – mondta Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyag-szakértője.

Más a helyzet az öblítőknél. A magyar és a szlovák Coccolinónak intenzívebb az illata, viszont gagyibb összetevőkből áll, mint osztrák megfelelője. De más gond is van velük.

„Az illatanyagok között szerepel utolsóként felsorolva a Benzisothiazolinone, amelyről lehet tudni, hogy belélegezve irritáló lehet, érzékenyebb embereknél allergiás reakciókat válthat ki. Voltak olyan kutatások, amelyek kimutatták, hogy az immunrendszerre sincs jó hatással” – tette hozzá a szakértő.

Az élelmiszerek összetevői mellett az ízt és az állagot is tesztelte a stáb egy élelmiszermérnök és egy hatfős gyermekcsoport segítségével. A Happy Day narancslé összetevőiben nincs különbség, a szlovák mégis jobban ízlett, mivel gyümölcshúst is tartalmazott. Amit a csomagoláson fel is tüntettek.

A Milka csokik ránézésre ugyanolyanok, az osztrák termék azonban krémesebbnek bizonyult, mint a másik kettő.

A gumicukroknál az osztrák termékben az ananász íze dominált, míg a magyar és a szlovák termékekben az alma – ahogy a csomagoláson is jelezték. Az osztrák azonban ízetlen és rágós, a szlovák és a magyar puha, ízletes volt.

A bébiételben a szakértő és a gyermekek is fanyarabbnak és krémesebbnek találták az osztrákot, a szlovák pedig édes és híg volt.