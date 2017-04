Az NFM is cáfolja Lázár János állítását

Megerősítette a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, hogy szemben Lázár János állításával, nem készült hatástanulmány a Gyulaházára tervezett űrközponttal kapcsolatban. Lázár korábban azt mondta, számokat is tartalmaz a hatástanulmány, pedig a sokat emlegetett 3 milliárd forintos költségvetés sem biztos még.

„Közérdekűadat-igénylésében megjelölt, Gyulaházán tervezett, 3 milliárd forintból építendő Space-központra vonatkozó hatástanulmány a Minisztériumban nem készült, ilyen a Minisztériumnak nem áll rendelkezésére, így annak kérése szerinti megküldésére sincsen lehetőségünk” – válaszolta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) kérdésünkre, amit a Farkas Bertalan szülőfalujába tervezett „Space-központtal” kapcsolatban küldtünk.

Ebben arra voltunk kíváncsiak, hogy valóban készült-e a fejlesztésről megvalósíthatósági tanulmány. Lázár János még egy márciusi kormányinfón mondta azt, hogy az űrközpont mögött, mint „mindegyik projekt mögött a pályázóknak be kell adniuk egy megvalósíthatósági tanulmányt, és számokat is kell vállalni”. Lázár azt is állította, hogy a projekt kapcsán kérte a kollégáit, nézzék meg annak dokumentációját, ezért ha kell, pontosan el fogja mondani, hogy „a pályázó mit vállalt”. Ez azóta sem történt meg, ezért közérdekűadat-igénylésben kértük a megvalósítási tanulmányt az NFM-től, amire csak most kaptunk választ.

A 3 milliárd sem biztos még

A gyulaházi űrközpont terve még február végén jelent meg a Magyar Közlönyben. Eszerint a Tokaj, a Felső-Tisza és a Nyírség turisztikai fejlesztésének részeként épülne meg többek között az űrközpont is. A korábban megjelent hírekkel ellentétben biztos, hogy maga a központ nem kerülne 3 milliárdba: Gyulaháza polgármestere, Bardi Béla a Hír TV online-nak mondta el, hogy a Közlönyben csak egy komplex fejlesztés egyik, példaként felhozott elemeként szerepelt az űrközpont. Ennek a 3 milliárd forintnak csak egy részét (még nem tudni, mennyit) kapná Gyulaháza, mivel a pénzt több, a régióban található település között osztják szét. A rá eső részből egyébként Gyulaháza is költene más fejlesztésekre is, például kerékpárutat és sportpályát is építene. Bardi Béla emellett szintén azt mondta, hogy nem készült megvalósíthatósági tanulmány.

Az NFM mostani válaszában lényegében megerősítette a polgármester által elmondottakat. Elmondták, hogy a Közlönyben idézett kormányhatározat „célként a térség élménykínálatának komplex fejlesztését határozza meg, amelynek pusztán egyik lehetséges, példálózó jelleggel említett eleme a Space-központ.” Hozzátették azt is, hogy a jelzett 3 milliárd forint „csak indikatív keretösszeg”, azaz a valós ár még változhat.