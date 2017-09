Az LMP éjfélig engedné, hogy nyitva legyenek a vendéglátó egységek

Rendeletmódosítással javítaná az erzsébetvárosiak életkörülményeit az LMP. Ennek értelmében, a párt hetedik kerületi képviselője megtiltaná a vendéglátóhelyek 24 óra utáni nyitva tartását.

A kerület polgármestere korábban ígéretet tett arra, hogy orvosolja az ott élők problémáit, ezért október 3-ra egy rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze.

hirdetés

„Határozati javaslatokat is nyújtok be a képviselő-testület elé ezen a rendkívüli ülésen, amelyek azt célozzák, hogy különböző testületek tegyék a dolgukat. A kerület szervezze meg a rendes takarítást, erősítse meg a közterület-felügyeletet, hogy hatékonyabban tudják végezni a dolgukat, közterületen vécéket állítson fel, kérje meg a jegyzőt, hogy a törvényben leírt jogosítványaival éljen, ezen kívül pedig fontosnak tartom, hogy a rendőrség is végezze a dolgát, amelyet eddig nem tett a csendháborítókkal, a szabályokat megszegőkkel szemben” – mondta Moldován László VII. kerületi önkormányzati képviselő.