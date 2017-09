Az LMP beáll a Jobbik mögé

Támogatja a Jobbik korrupciós bűncselekményekről szóló törvénytervezetét az LMP – erről Hadházy Ákos beszélt Newsroom című műsorunkban.

Az LMP társelnöke szerint a kormánypártok azért támogatják a javaslatot, hogy a hétfőn indult népszavazási aláírásgyűjtést okafogyottá tegyék. Ennek ellenére az LMP napirenden tartja a korrupcióellenes küzdelmet, és további törvényjavaslatokat nyújtanak be.

hirdetés

„Természetesen megszavazzuk ezt a kérdést, és a lényeg az, hogy továbbra is mindent meg fogunk tenni, hogy elmondjuk az embereknek, hogy lássák, ahogy egyre többen látják is, hogy mi megy ma Magyarországon, és szeretnénk elmondani, hogy ennek a megfékezéséhez nagyon sok apró törvényre van szükség. Egyre hadd hívjam fel a figyelmet. Mikor megteszünk egy feljelentést, ma egyetlenegy embertől függ annak a sorsa, az pedig a legfőbb ügyész. Nincsen jogorvoslatra lehetőség, a Fidesznek az első megváltoztatott törvényei között volt, amikor 2010-ben megszüntette a jogorvoslati lehetőséget. Nem lehet most már fellebbezni, hogy ha a főügyész elkaszál egy feljelentést, ezt is meg kell változtatni, Vágó Gábor ebben is adott be népszavazási kérdést, ezt már nem engedte át a Fidesz” – mondta az ellenzéki politikus.

Tekintse meg a teljes interjút:

hirdetés