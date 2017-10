Az LMP 16 évre szállítaná le a választójogi korhatárt

Ezt Apostol Klaudia, a Lehet Más a Jövő társelnöke jelentette be.

A választójogi korhatárt a jelenlegi 18 helyett 16 évre szállítaná le az LMP – jelentette be közös sajtótájékoztatón a párt szóvivője és a párt ifjúsági szervezetének, a Lehet Más a Jövőnek a társelnöke. A párt alaptörvény-módosítást is kezdeményez az ügyben. Az ellenzéki politikusok javaslatukat európai példákkal indokolták, szerintük már Ausztriában és Skóciában is bevezették az alacsonyabb választási korhatárt.

hirdetés

„A demokráciához való jogosultságot terjeszteni kell, minél több embernek kell hogy joga legyen beleszólni a közügyek intézésébe. Ennek a generációnak is van véleménye. Viszont az elmúlt évtizedek kormányzása és tapasztalatai alapján nem meri vállalni, nem akarja vállalni. A kezdeményezés lehetőséget adna nekik arra, hogy vállalják, elmondják, szavazhassanak, és így el lehetne azt érni, hogy aktivizálódjanak a közügyekkel kapcsolatban” – jelentette be Apostol Klaudia, a Lehet Más a Jövő társelnöke.

hirdetés