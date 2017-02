Az itthoni apartmanozók ötöde nem fizet adót

A laza szabályozás miatt ajánlhatnak feketén működő szállásokat a közvetítőcégek – a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke szerint.

Schumicky Balázs a Hír TV reggeli műsorában azt mondta: külföldön alapból úgy indulnak az Airbnbhez és a Booking.com-hoz hasonló cégek, hogy csak a hatósági nyilvántartásban szereplő helyekkel szerződnek, szerinte ez Magyarországon is megoldható lenne, ha a szállásközvetítőknek előírnák. Itthon az apartmanozók ötöde nem fizet adót az egyesület felmérése szerint.

„Ha csak olyan apartmankiadók tudnának hirdetni az Airbnbn, a Booking.com-on, vagy a többi szállásközvetítőn, akik regisztráltak, akkor az önkormányzat máris látná, hogy itt egy apartman működik, melynek idegenforgalmi adót kellene fizetni. Ha pedig ezek a szolgáltatók kötelezve vannak arra, hogy ők fizessék be az idegenforgalmi adót, akkor az önkormányzatok költségvetésébe már be is érkezik ez a bevétel” – mondta Schumicky Balázs.

