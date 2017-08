Az italautomata-ágazat belerokkan az új rendeletbe

Eltűnhet a piacról az étel- és italautomaták harmada, a maradék pedig csak drágábban árulhat – ettől tart az italautomata szövetség. Az okoz nekik gondot, hogy egy rendelet szerint januártól csak olyan automata üzemelhet, amelybe felügyeleti egységet szerelt be a posta. Csakhogy ezeket az egységeket még nem kezdték el gyártani, és az sem biztos, hogy minden automatába beszerelhető ilyen egység.

Országszerte mintegy 37 ezer ital-, illetve ételautomata működik. Az üzemeltetőknek július végéig kellett szerződést kötniük a felügyeletet gyakorló postával. Az állami cég feladata azoknak az egységeknek a beszerelése a gépekbe, amelyek az online kasszákhoz hasonlóan továbbítják a napi forgalmi adatokat az adóhatósághoz. Mindez azonban nem filléres költség az üzemeltetőknek: automatánként havi 5 ezer forintos költséggel számolhatnak felügyeleti díjként, ami átlagosan a havi profit fele.

„Ez az 5 ezer forint, ez egy nonszensz. Ha belegondolunk, hogy egy kiskereskedelmi egység 1500 forintot fizet a pénztárgép után, miközben egy italautomata forgalmának a százszorosát bonyolítja, mi meg 5000-et, azonnal látjuk, hogy százszoros terhet viselünk. Ezt nem fogja elbírni ez az iparág, ezt minden bizonnyal a Nemzetgazdasági Minisztérium is be fogja látni. Legalábbis mi nagyon reméljük, és akkor új alapokra tudjuk helyezni a felügyeletet” – nyilatkozta Szöllősi Balázs, a Magyar Ital- és Áruautomata Szövetség elnöke.

A havi 5 ezer forintos díjra rakódik rá a 20 ezer forint plusz áfás éves felülvizsgálati díj, egy-egy szervizelésre pedig a posta alkalmanként 12 ezer forint plusz áfáért vállalja a kiszállást. Az automata felügyeleti egységeket elvileg idén év végéig kell beszerelni a gépekbe, de az italautomata-szövetség kételkedik abban, hogy ez lehetséges.



„Hát december 31. az a megálmodott határidő, amire optimális esetben ezek az eszközök beszerelésre kellene, hogy kerüljenek. Nem fognak beszerelésre kerülni, mert legyártásra se kerültek az információim szerint. Ha az én személyes véleményemre kíváncsiak, akkor 2018 tavaszán-nyarán ez a folyamat be fog tudni fejeződni. Hogyha az összes szakember, aki ma italautomata-szervizeléssel foglalkozik, abbahagyná az automaták szervizelését, és kizárólag ezeket az egységeket szerelné be, akkor se végeznénk december 31-ével” – tette hozzá a szövetség elnöke.



És nemcsak a szűk határidő okozhat problémát, hanem az is, ha az eszköz nem passzol az automatába. A szövetség attól tart, hogy ebben az esetben az üzemeltetők a gépenkénti 30 ezer forintos regisztrációs költséget is elveszítik és az automatát sem üzemeltethetik.

A nemzetgazdasági tárca a Hír Televízió kérdéseire néhány napon belül ígért választ.

A készülékek beszerelésével kapcsolatos kérdéseinket szerettük volna feltenni a Magyar Postának is, de telefonon azt mondták, hogy – legalábbis egyelőre – a kérdésekre nem tudnak válaszolni.