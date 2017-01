Az év eddig tíz napját tüntetéssel töltötték

Továbbra is tüntetnek Mexikóban a drasztikus üzemanyagár-emelések miatt. A mexikóiak attól tartanak, hogy az üzemanyag drágulásával az élelmiszerek, a tömegközlekedés és minden más ára is emelkedni fog. A drágulás az inflációt is megnöveli. A mexikói elnök a vállalatok nevében is arról biztosította az embereket, hogy nem emelnek árat, sőt a kormánytisztviselők fizetését is 10 százalékkal csökkentik.