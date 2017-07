Az Európai Bíróság mögött is Sorost sejti a kormány

Újabb szakaszba lépett a Magyarország, Lengyelország és Csehország ellen júniusban indított kötelezettségszegési eljárás az uniós menekültkvóták elutasítása miatt. A kvótaperben pedig úgy tűnik, vesztésre áll a magyar kormány, a főtanácsnok ugyanis a magyar és szlovák kereset elutasítását javasolja az Európai Bíróság nagytanácsának.

Nem kapott megfelelő választ az Európai Bizottság a magyar, a lengyel és a cseh kormánytól a menekültek áthelyezésével kapcsolatban, ezért felszólítja a három tagállamot, hogy egy hónapon belül tegyenek lépéseket kötelezettségeik teljesítésére. Ellenkező esetben a bizottság az Európai Bírósághoz fordul.

„Sajnálom, hogy más tagállamok továbbra sem mutatnak szolidaritást és figyelmen kívül hagyják a határozatot, és mi újra meg újra kérjük, hogy vegyenek részt ebben a közös erőfeszítésben. Ezért a bizottság ma érveléssel kiegészített véleményt küldött a Cseh Köztársaságnak, Magyarországnak és Lengyelországnak, mivel nem tesznek eleget az áthelyezésre vonatkozó jogi kötelezettségeiknek. Ez a bizottság szabálysértési eljárásában, a három tagállam esetében, a második szakasz. Válaszában egyik tagország sem jelezte, hogy adott számú kérelmezőt gyorsan befogadna a területére, ugyanakkor egyetlen bemutatott érvük sem indokolja az áthelyezésről szóló határozat végrehajtásának elutasítását” – fogalmazott Dimitrisz Avramopulosz.

A migrációért felelős biztos azt is közölte, készek együttműködni mindhárom kormánnyal. A görög politikus ara is kitért, hogy ma már egyre több nemzetközi védelemre jogosult menekültet helyeznek át Olaszországból és Görögországból más uniós államokba. A menedékkérők kvóta szerinti elosztásáról a válság idején, 2015 szeptemberében döntöttek a belügyminiszterek, később pedig az Európai Tanács. Pozsony ellen azért maradt el a kötelezettségszegési eljárás indítása, mert bár a kvótahatározatot Szlovákia is megtámadta, végül februárban több menedékkérőt befogadott.

Lengyelország, Csehország és Magyarország viszont nem hajtja végre a határozatot, a magyar kormány pedig az Európai Bíróságon is megtámadta azt. Budapest keresete azonban a luxembourgi uniós bíróság francia főtanácsnoka szerint alaptalan, annak elutasítását javasolja az Európai Bíróság nagytanácsának. A tanácsnok azzal érvel, hogy 2015 nyarán, a migráció okozta rendkívüli helyzet miatt az Európai Unió tanácsának joga volt meghozni a menekültek kvóták szerinti elosztásáról szóló döntést. Hangsúlyozta: Görögországnak és Olaszországnak jár a segítség a menekültválságban, ez alól pedig Magyarország sem húzhatta volna ki magát.

– Felhozta azt is a főtanácsnok hogy éppen a magyar és a szlovák magatartás volt az, ami miatt ez nem volt kellően hatékony, hiszen ez a két ország egyáltalán nem vett át menedékkérőt, és emiatt is nehezítette ennek a határozatnak a végrehajtását; Tehát valamennyi pontban, amit felhoztak a felperesek, abban a főtanácsnok azt mondta, hogy nem kellően megalapozottak, jogi érveik nem állhatnak helyt – tudósított Brüsszelből Arató László, a Hír TV munkatársa.

A kvótaperben ítélet késő ősszel születhet. A határozat szerint Magyarországnak 1294 menekült nemzetközi védelem iránti kérelmét kellene elbírálnia.

Soros és a trükk

Az Igazságügyi Minisztérium államtitkára már az Európai Bíróság főtanácsnoka mögött is Soros Györgyöt sejti. Völner Pál erről a kvótaperről tartott sajtótájékoztatóján beszélt, ahol azt is elismerte, a kormány egy trükkel bújik ki a mintegy 1300 menedékkérő ügyének átvétele elől. Arra a kérdésre ugyanis, hogy végrehajtják-e az Európai Bíróság döntését, amennyiben az a főtanácsnokéval megegyező lesz, az államtitkár azt hangoztatta: a kvótáról szóló határozat szeptember 26-ig érvényes. Vagyis várhatóan az Európai Bíróság döntése előtt lejár a hatálya.

„Nagyon egyszerű, hát, ugye tudjuk, hogy szeptember 26-a itt van előttünk, hogyha megnézzük, hogy a bírósági döntés mikorra születhet meg, tulajdonképpen 26-ával lejár az az ideiglenes határidő, amiről beszéltünk, úgyhogy még egyébként az egy nagy kérdés, hogy a többi állam mit fog tenni, miután nekik is megszűnik a kötelezettségük a határidő lejárta után” – jegyezte meg Völner Pál, az IM parlamenti államtitkára.

Hiába próbálja megúszni, a menekültek átvétele alól, akkor sem bújhat ki a magyar kormány, ha a kvótaperes ítéletig lejár az Európai Tanács határozatának hatálya – nyilatkozta a Hír TV-nek Latmann Tamás. A nemzetközi jogász szerint, ha az Európai Bíróság elutasítja a kvótaperhez benyújtott magyar–szlovák keresetet, Magyarország csak annyit tehet, hogy elkezdi teljesíteni a határozatban foglaltakat.

„Amikor a határozat hatályba lépett, akkor jogi kötelezőereje beállt, és a 15-17 szeptemberi időszak között kellett végrehajtani, de ettől még, hogy letelik a 2017 szeptember vége, ez nem jelenti azt, hogy az adott jogszabály, vagy adott határozat érvénytelenné válik, tehát jogilag megszűnik létezni. A kötelező ereje az abban a két éves időszakban az akkor is fönnáll és ez a jogsértés, ez a kötelezettségszegés, hogy nem teljesíti valaki az abban a két évben fennálló kötelezettségeket, az nem jelenti azt, hogy utána, ha eltelik az az idő, akkor utána úgy mondd meg lehet úszni, mint hogyha nem történt volna semmi” – fogalmazott a nemzetközi jogász