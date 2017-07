Az elmozdíthatatlan polgármester

Abát a rendszerváltozás óta Kossa Lajos vezeti. A Fejér megyei kisváros durván húsz kilométerre fekszik Székesfehérvártól és a római kori szabadtéri múzeumáról ismert Táctól. A polgármesterhez a mellényúlásai és a lenyúlásai ellenére ragaszkodnak a helyiek.

„A geodéta egy kicsit csodálkozott azon, hogy miért akar az önkormányzat itt termálkutat fúratni. Mert igaz, hogy Magyarországon általánosságban jók a lehetőségek termálvíz szempontjából, de ez a terület nem számít kimondottan azok közé a területek közé, ahol nagy mennyiségű vízre, magas hőfokra és gyógytartalmat jelentő ásványi oldatokra lehet számítani” – mondta Ortner Endre arról a kútról, amelyre termálfürdő épült volna, ám a víz nem volt elég meleg.

– Ön akkor kap mindig funkciókat állami cégeknél, Szrt, MVM, Paks, amikor épp a Fidesz van hatalmon. Mit szól ehhez?

– Hát... ez nyilván így van. De, hogy miért van így, ezt ki tudja…

Mentő ötletként jött a szarvasmarhatelep felfuttatása. A hozzáértés itt sem zavarta a tisztánlátásban a polgármestert. A telep egykori vezetője már azt sem értette, hogy miért az önkormányzat cége volt a vevő.„Ha az önkormányzat vette volna meg a telepet, akkor illetékmentesen meg tudta volna venni, hiszen az önkormányzat illetékmentes. Viszont az Aba-Farm Kft.-nek cégként már illetéket is kellett fizetni, az csak 23 millió forint volt” – magyarázta Trexler Ferenc.Ilyen nagyvonalú gazdálkodás mellett nem meglepő, hogy a kisváros milliárdos adósságot halmozott fel. A polgármester olyannyira sajátjának érezte a közvagyont, hogy amikor megszorult, a település kasszájából vett magához pénzt. „Tartottam fórumot is a településen, elmondtam az embereknek, hogy a hibámat elismerem, a pénzt visszafizettem” – jelentette ki Kossa Lajos a történtek kapcsán.Az ügyben a képviselő-testület feljelentésére nyomozás indult hűtlen kezelés gyanújával. „Ebben az időszakban árverezték a házát, mivel nem fizette ki a hiteleit. Tehát gyakorlatilag emberünkről nyilvánvaló, hogy papíron vagy a valóságban, vagy én nem is tudom, hogy hogyan, de nem volt pénze, hiszen ha lett volna, akkor a saját házát nem árverezte volna a bírósági végrehajtó. És akkor egy nap arra ébred, hogy 10,7 millió forintot befizetett az önkormányzat kasszájába miközben házát egyébként árverezték” –ismertette Mikula Lajos korábbi önkormányzati képviselő.Az abai polgármesteri hivatal olyan, mint egy székhelyszolgáltató. Címére többtucatnyi céget jegyeztek be. Incze Zsolt a köztulajdonú cégek Jolly Jokere. Abán önkormányzati cégeket ügyvezetett, míg Budapesten ő volt egy ideig a Millenárist üzemeltető társaság első embere. De felbukkant a villamos műveknél és a Szerencsejáték Zrt.-nél is. Az igazán fontos jellemzője mégis az, hogy a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban együtt koptatta a padot Orbán Viktorral.

A kormány Aba tartozásait is átvállalta. De a kisváros ismét úszik az adósságban. Incze Zsolt közben lelépett, otthagyta az önkormányzati cégeket. A miértre a Célpont riportere kíváncsi lett volna, de nem kapott választ a miniszterelnök egykori iskolatársától.