Az ellenzék közös nevezőn, a Fideszt nem érdekli

Négy év - ennyi Magyarország lemaradása átlagéletkor tekintetében Nyugat-Európához képest. Vagyis átlagosan ennyivel rövidebb ideig élnek a magyarok a fejlettebb országok lakosainál. Ezt a lemaradást hozná be az a közösen elfogadott egészségpolitikai dokumentum, amelyet Kincses Gyula egészségpolitikus terjesztett vitára tíz párt elnökének.

A pártok szakpolitikusaival a nyáron véglegesített dokumentum szerint ehhez szükséges az egészségügyi közkiadások növelése, a társadalombiztosítás helyreállítása és megerősítése, a magán egészségügyi szolgáltatások átlátható és ellenőrzött bevezetése, illetve jelentős béremelés és életpálya-modell az egészségügyi dolgozóknak. Mindez két parlamenti ciklus alatt.

„Az egészségügy nem egy kis vitorlás, amelyik cikk-cakkban tud közlekedni, hanem egy tankerhez lehet hasonlítani, ami több ciklus alatt fejleszthető csak. Egy politikai, tehát választási ciklus alatt nem lehet átépíteni az egészségügyet” – Kincses Gyula egészségpolitikus, a javaslat kidolgozója.

Ezért van szükség szerinte arra, hogy minden politikai erő megállapodjon legalább az irányokról. Az egyeztetéseken csak a Fidesz nem vett részt, a kormánypárt nem is reagált Kincses Gyula megkeresésére.

A dokumentumot elsőként a Jobbik elnöke írta alá. Vona Gábor más területeken is nemzeti minimumot állítana fel. „Hogyha ebben a négy kérdésben, az egészségügy, az oktatás, a gazdaságpolitika és nyugdíjrendszer kérdésében képesek volnánk valamiféle nemzeti minimumnak a megalkotására, ami úgy tűnik, hogy az ellenzéki pártok között az egészségügyben szakpolitikai nyomásra, de sikerült, akkor azt gondolom, hogy ez az ország nagyon jó irányba indulhatna el” – mondta Vona Gábor pártelnök.

Gyurcsány Ferenc is szignózta a dokumentumot, amelyet a DK sem tekint politikai kérdésnek. „A Demokratikus Koalíció és a Jobbik között semmilyen együttműködés nincs és nem is várható. Nem lesz ilyen. Egy dolog megtörténhetett: hogy az egészségügyben fontos szakmai kérdésekben pártok szakértői folytattak egyeztetést” – jelentette ki Varju László, a DK alelnöke.

Az MSZP is szakmai ügyről beszél, ám szerintük a Jobbik csatlakozása igenis felvet politikai kérdéseket is.

- Önmagában maga az egészségügy, mint kérdés az egy (...) annyira súlyos kérdés, ami alá is támasztotta ennek a munkának a szükségességét (...) és az elkészült anyag az most az országos elnökség, illetve az országos választási bizottságnak az asztalán fekszik.

- Nincs-e elvi akadálya az önök részéről annak, hogy a Jobbik neve mellett szerepeljenek?

- A nyilvánvalóan az egy kérdés, hogy milyen közösséget vállalunk a Jobbikkal, azért is van egyébként politikai döntésen ez a kérdés."

