Az égető munkaerőhiány leküzdésében bíznak

108 program, 156 szálláshely, 128 vendéglátóhely és egy vadonatúj tókerülő kerékpáros akció várja a Balatonon azokat, akik április 28. és május 14. között látogatnak el a régióba. A Nyitott Balaton programsorozat szervezői a tó tavaszi arcát szeretnék megmutatni. A cél nem a nyári szezon meghosszabbítása, hanem egy új szezon, amikor az aktív turizmus és a gasztronómia kerül a középpontba.

A budapesti plázák kerékpár tárolói mellé állítottak ki reklámautókat, ami azt hirdeti, hogy idén a bicikliseket tókerülő akcióval is várják.

„A túra maga a teljes Nyitott Balaton akció alatt teljesíthető, tehát április 28-a és 14-e között, különböző helyszíneket kell meglátogatni, és pecséteket összegyűjteni, információs pontokat, vendéglátóhelyeket, turisztikai látnivalókat, és emellett egyszer egy szállást is igénybe kell venni” – mondta Fekete Tamás, a Balatoni Regionális Turizmus Szövetség alelnöke.

A vendéglátósok minél több helyi különlegességet próbálnak kínálni ebben az időszakban. „A Balaton déli partján különlegesen nagyon nagy hátteret ad Somogy megye, a somogyi erdő, ezért a somogyi vadakból készült ételek egy nagyon speciális és jó választékot tudnak adni, ráadásul most aktualitás, az a Balatonbor, amit egy hete mutattak be, és ilyenkor nagyon nagy palackszámban, nagyon nagy választékban tudják a vendégek megkóstolni, akár poharazva is” – mondta Csapody Balázs, a Kistücsök Étterem tulajdonosa.

Az elmúlt években komoly munkaerőhiánnyal küzdöttek a balatoni éttermek, szálláshelyek. A szakemberek egy része idén is hasonló problémákat lát, mások a kormányzati intézkedések hatásában bíznak.

„Ugye idén volt egy komoly áfacsökkentés a vendéglátásban, volt járulékcsökkentés is, én azt gondolom, hogy sikerült emelni a béreket, és ezzel talán vonzóbbá tenni nem csak a Balatonnál, hanem egyébként is, talán országos szinten is a vendéglátást, mint foglalkozást, mint szakmát. Bízom abban, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is sikerül ezt megoldani, talán egy picit könnyebben” – bizakodott Hoffmann Henrik, a Balatoni Regionális Turizmus Szövetség elnöke.

A Nyitott Balaton programsorozathoz idén 300 szolgáltató csatlakozott, és több mint 100 programmal várják a régióba látogatókat.