Az EB-nél kopogtat Orbán, hogy adjanak pénzt

Levélben kérte Orbán Viktor az Európai Bizottság elnökét, hogy fizessék ki a magyar határvédelmi költségek felét, 400 millió eurót uniós forrásokból – jelentette be Lázár János a Kormányinfón.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: két év alatt 270 milliárd forintot költött Magyarország határvédelemre, és a szolidaritás jegyében vár segítséget Brüsszeltől Olaszországhoz és Görögországhoz hasonlóan.

„Az európai szolidaritásnak a gyakorlatban is meg kell most már nyilvánulnia, mi magunk is így gondoljuk ezt, és ezért a határvédelemről is illik beszélnünk. Az a meggyőződésünk, hogy Olaszországhoz és Görögországhoz hasonlóan a magyar oldalon felmerült, de közös európai érdekeket szolgáló rendkívüli költségek viseléséből az ilyenkor szokásos módon az EU-nak, az Európai Bizottságnak is ki kell vennie a részét, Orbán Viktor levelében arra kéri Jean-Claude Junckert, az Európai Bizottság elnökét, hogy az eddigi 800 milliós költségekhez 50 százalékban, 400 millió euró erejéig járuljon hozzá az Európai Bizottság” – mondta a kancelláriaminiszter.