Az Ausztriába ingázó magyarok ügyintézését segítik

Az ingázóknak segít a hivatali ügyintézésben a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugat-dunántúli Regionális Képviselete. Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyéből hozzávetőlegesen 85 ezer ember jár át dolgozni legálisan Ausztriába naponta vagy hetente. Az ügyintézés ugyanakkor bonyolult, ebben próbál segíteni a szövetség.

Elvesznek a magyar munkavállalók az osztrák hatóságok bürokratikus útvesztőjében. Szombathelyen többen azon kezdtek dolgozni, hogy az ingázók könnyebben tudjanak ügyeket intézni, erről pénteken együttműködési megállapodást is aláírtak.

hirdetés

„Láttuk, hogy sok a probléma, ezért úgy gondoltuk, hogy kell egy olyan projektet írnunk, ahol a hatóságokat valamilyen módon egy asztalhoz ültetjük, és valamilyen együttműködésre késztetjük őket, hogy önállóan segítsék akár a magyar, akár az osztrák munkavállalókat mind a két országban” – mondta Horváth Csaba, a Fairwork Projekt menedzsere.

Magyarországon három nyugati megye kormányhivatala, adó- és vámigazgatósága, valamint a szakszervezetek illetékesei vesznek részt a programban, osztrák részről pedig 13 hatóság és intézmény tett szándéknyilatkozatot a stratégiai együttműködésre.

Nagy Róbert a Szombathely melletti Söptéről ingázik egy nyílászárókkal foglalkozó osztrák vállalathoz. „Most már nem szoktam őket felhívni minden ügyben. Esetleg ha változnak évente a jogszabályok, akkor szoktam őket megkérdezni, de azért tíz év után az ember már maga is ki tudja tölteni a formulákat, problémát nem okoz. Persze azért az ember mindig óvatos, és meg szokta tőlük kérdezni, hogy változott-e valami, amit esetleg a dokumentumok kitöltésében eszközölni kell” – mondta.

hirdetés

A 2020-ig tartó programban az ingázók képzéseken is részt vehetnek, és akár személyes tanácsadást is kérhetnek. Emellett a szakemberek igyekeznek feltárni a magyar munkavállalók munkaerőpiaci, szociális és munkabiztonsági feltételeit is.