Az Alsó-Tiszán töredezik a jég, a Maros végig be van fagyva

A hideg idő enyhülésével az Alsó-Tiszán a korábban egységes jégtakaró föltöredezett, ma már csak a belső kanyarulatokban és szakaszosan egybefüggő a jég.

A Maros még teljes hosszúságában be van fagyva, a Kőrösökön is jégtakaró van. A következő napokban fagypont körüli hőmérséklet várható, a Tisza újra már nem áll be. A térség folyóin kisebb árhullám vonul le, de az valószínűleg nem okoz nagyobb problémákat.

„A Tisza teljes alsó szakaszára elmondható, hogy várhatóan árvízvédelmi fokozatok elrendelésére nem lesz szükség ebből az árhullámból. Az emelkedés megmarad a jövő hét közepéig, az áradó tendencia jelen lesz. A Tisza ma reggeli vízállása 236 cm. A prognózisok 400 és 450 cm közötti tetőző vízállásokat határoztak meg. Ez az alsó rakpart lezárási szintje alatt helyezkedik el” – mondta Kozák Péter, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója.

