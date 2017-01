Az állatokra is figyelni kell a nagy hidegben

A házi kedvencekre és a haszonállatokra is érdemes kiemelten figyelni a hidegben – ezt ajánlják a szakemberek. A madártani egyesületek pedig arra figyelmeztetnek, ha valaki már elkezdte a kertjében előforduló madarakat etetni, akkor azt ilyenkor nem szabad abbahagyni.

A lakásokban tartott kedvencekre a téli sétáltatásnál különösen kell figyelni – mondja az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője. A hidegben a kistestű, rövid szőrű kutyák megfázhatnak, ezért a szakemberek azt ajánlják, hogy a nagyobb mínuszokban adjanak rájuk kutyaruhát. A kertben élő ebek ugyan jobban tűrik a hideget, de rájuk is figyelni kell.

„Nagyon fontos, hogy legyen az állatok számára egy olyan hely ahová be tudnak húzódni, egy kis kuckó ahová a nagyobb széltől, meg a mínusz 10-20 foktól el tudnak bújni. Egyébként megfelelő mennyiségű energiában gazdagabb tápanyagot kell ilyenkor adni a házi kedvenceknek, illetve a folyadékháztartásukat is itatással, többszöri langyosabb víz adagolásával lehet pótolni” – mondta az Orpheus Állatvédő Egyesület elnöke, Seres Zoltán.

A hidegben a haszonállatokra is figyelni kell. Egy mindszenti gazdaságban a sertéseket szélvédett, fóliázott ólakban tartják, és naponta többször kapnak friss vizet is. De ha kell, fűtenek is rájuk.

„A fiaztatón, a malacnevelőn tehát a kismalacokra mindig fűtünk, nyáron infrával, de most, amikor már például ma reggel is mínusz 11 fok volt, már szalmatüzelésű kazánnal, meleg vizet forgatva oldjuk meg az épületeknek a fűtését” – árulta el Hevesi István mindszenti gazdálkodó.

Az etetők már a Magyarországon telelő madarakat várják.

„Több mint 30 kiló magot bele lehet rakni itt fent. Fel lehet teljesen tölteni, és gyakorlatilag ahogy a madarak itt lent eszegetnek a számukra kialakított helyről, gyakorlatilag ez a magmennyiség folyamatosan fogy” – mondta a Magyar Madártani Egyesület Csongrád Megyei Helyi Csoportjának titkára, Tokody Béla.

A madártani egyesület csongrádi szervezetének titkára a madarakat etetők felelősségére is figyelmeztet.

„Ami nagyon-nagyon fontos, hogyha egyszer elkezdünk egy etetőponton etetni, azt folyamatosan kell folytatnunk hisz hogyha ezek a telelő madarak odaszoknak az etetőnkhöz, számítanak arra, hogy gyakorlatilag napi szinten fel tudják venni a magfelelő táplálékot, és ha ez elmarad, akkor nagy gondban lesznek” – mondta Tokody Béla.

A szakember hozzátette, a madarak számára érdemes langyosan tartott itatót is elhelyezni a kertben.