Az államnak csak az épületek kellenek, a feladatokat lepasszolja

Az államnak csak az iskolák épületeinek fenntartására és működtetésére fáj a foga, a nehezebb feladatokat, mint a közétkeztetés, meghagyja az önkormányzatoknak – Csömör független polgármestere szerint. A Pest megyei település is egyike annak a hat önkormányzatnak, amely nem írta alá az iskola államosításáról szóló megállapodást a Klikkel. Az emberi erőforrások minisztere határozattal vette el ezektől a településektől a működtetési és fenntartási jogot.

„A vegyes modell, az megbukott. Tehát az a modell, hogy az iskola az állam fenntartásában, az önkormányzat működtetésében van, ez egy hibás döntés volt” – április végén jelentette be Lázár János kancelláriaminiszter, hogy az állam minden önkormányzati iskola működését átveszi a településektől és kerületektől. Arról az ötszáz önkormányzati intézményről beszélt, amelyek 2013-ban még nem kerültek a Klik fenntartásába.

Ezeken a településeken még a polgármesterek kezében van az iskolaépületek használati joga, és az intézményben dolgozó portások, karbantartók, illetve takarítók is az önkormányzat alkalmazottjai. Ennek vet véget a kormány januártól.

Két héttel az államosítás előtt a dolgozók még nem kapták meg az új munkaszerződést az új munkáltatótól, az oktatásért felelős államtitkár szerint viszont nincs ok az aggodalomra. „Az ott dolgozók hamarosan megkapják ezeket a szerződéseket, most még ők egyébként az önkormányzat alkalmazottjai, az önkormányzatok feladata az, hogy őket tájékoztassák, és január elsejétől pedig a dolog az tovább fog haladni” – mondta Palkovics László.



Nemcsak a dolgozók miatt tiltakoztak a településvezetők, az iskolák épületének vagyonkezelési jogát is elveszítik január elsejétől. Az erről szóló megállapodást azonban Tiszaeszlár, Gödöllő, Dunaújváros, Elek, Szeged és Csömör vezetése sem írta alá. A települések hiába ellenkeztek, az emberi erőforrások minisztere ugyanis határozattal döntött az oktatási intézmények átvételéről. „Az állam, mint egy gigagazda, nem fog tudni mindenütt fellépni és mindenhova ugyanolyan jogokat eljuttatni. Erre valók voltak az önkormányzatok, hogy a helyi igényeket, helyi szükségleteket meg tudják valósítani, mi azt mondtuk, hogy itt egy kettős, úgynevezett vegyes fenntartásra van szükség, azok az önkormányzatok, akik ezt meg tudják, meg akarják csinálni, azok, ha úgy tetszik, az állam által megteremtett feltételek mentén hadd tegyék ezt, és ott, ahol erre az önkormányzatok nem alkalmasak, ott pedig az állam lépjen közbe” – fejtette ki Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke.



Csömör független polgármestere is a vegyes fenntartás mellett érvel. Fábri István szerint az állam csak az iskolaépületek megszerzésére játszik, a nehezebb feladatokat meghagyják az önkormányzatoknak. „A közétkeztetés az önkormányzati kézben maradt mindenütt, tehát a konyha, az étkező az épületen belül önkormányzati rezsi számlaként kerül kifizetésre. Úgy tűnik, hogy az állam a közétkeztetés, gyermekek étkeztetésének biztosítását az önkormányzatok részéről megfelelőnek látja, de hogy a zárakat meg az ablakokat kicseréljük, arra nem tart minket alkalmasnak, ez a helyzet most” – mondta.



A polgármester hozzátette: a település az elmúlt években több tíz millió forintot költött a helyi általános és zeneiskola épületének felújítására és karbantartására, arra viszont nem kaptak szerződéses garanciát, hogy az állam kifizeti majd az épületek állapotmegóvását.