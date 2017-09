Az ajtóig kísérte Gyurcsány a börtönbe vonuló Császyt

Megkezdte börtönbüntetését Tökölön Császy Zsolt, akit a sukorói telekcsere miatt hűtlen kezelés kísérletéért ítéltek el. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt értékesítési igazgatóját Gyurcsány Ferenc a börtön ajtajáig kísérte és támogatást ígért neki. Császy és Gyurcsány is koncepciós eljárásnak és politikai leszámolásnak tartja az ítéletet, és további jogi lépéseket ígértek.

A volt miniszterelnök a tököli börtön bejáratánál várta Császy Zsoltot. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori értékesítési igazgatóját júniusban találta bűnösnek a legfőbb bírói fórum, a Kúria a sukorói telekcsere miatt. Két és fél évet kapott hűtlen kezelés kísérletéért. Egy-másfél évet kell leülnie az előzetesben eltöltött idő és a kedvezmények figyelembe vételével.

Ezzel a zsebrádióval tájékozódik majd a rácsok mögött a külvilág eseményeiről Császy Zsolt, aki egy magyar zászlót is magával vitt. Továbbra is egy koncepciós per áldozatának tartja magát. Azt mondta, hogy egykori szakkollégiumi társától, Áder János köztársasági elnöktől nem kér kegyelmet, mert véleménye szerint ő is a rendszer szolgája.

„Kénytelenek vagyunk elmenni Strasbourghoz is, hiszen a magyar bíróságoknál a jelek szerint akadályokba ütközünk. Tisztelet a kivételnek, vannak kivételek, és ezekre büszkék vagyunk. Illetve a magyar jog még lehetőséget biztosít arra, hogy perújítással, felülvizsgálati kérelemmel ezt az ítéletet jogszerűvé és igazságossá tudjuk tenni” – nyilatkozta Császy Zsolt.

A Velencei-tó partjára izraeli–amerikai befektetők álmodtak kaszinóvárost a Gyurcsány-kormány idején. Egy 70 hektáros állami területet néztek ki maguknak Sukorón, amelyért cserébe Pest megyei gyümölcsösöket ajánlottak fel. A vagyonkezelő akkori vezetése belement az üzletbe, ám a szerződést a bíróság utólag érvénytelenítette, Császy Zsolték ellen pedig büntetőeljárás indult az állami vagyon elkótyavetyélésének vádjával. Az MNV Zrt. akkori vezérigazgatója, Tátrai Miklós már börtönben ül.

„Császy Zsoltot és Tátrai Miklóst politikai-koncepciós perben elítélt embereknek tartom, azaz, ha úgy tetszik, politikai foglyoknak” – jelentette ki Gyurcsány Ferenc.

A sukorói telekcsere miatt Gyurcsány Ferencet is meggyanúsították, de vádat nem emeltek ellene. Az ügyészség nem talált egyértelmű bizonyítékot arra, hogy miniszterelnöki hatáskörét túllépve utasításokat adott Tátrai Miklóséknak.