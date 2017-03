Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc előtt tiszteleg ma a magyarság

Az ünnepségek és egyéb rendezvények miatt Budapest belvárosában ma mind közlekedni, mind pedig parkolni nehéz lesz: több helyen lezárásra és forgalomkorlátozásra kell készülni. A közlekedési változásokról a rendőrség és a Budapesti Közlekedési Központ honlapján érdemes tájékozódni. Hajnal 4 órától le van zárva a Múzeum körút, a Nemzeti Múzeum környékén lévő utcák, illetve a Kecskemét utca is délután 4 óráig, illetve Reggel 9 és dél között az Üllői út a Nagykörút és a Kálvin tér között, a Vámház körút a Lónyay utca és az Astoria között is. A Kiskörút lezárásának idején a 47-es és a 49-es villamos nem jár, Budafok-Városház térre a meghosszabbított útvonalon közlekedő 61-es villamossal lehet eljutni, a 9-es autóbusz pedig terelve a Nagykörúton át közlekedik majd, több megállót is kihagyva, tájékoztatott Varga Etele, a BKK-Info közlekedési munkatársa. hirdetés