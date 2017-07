Automaták: egekbe fognak szökni az árak

Várhatóan drágul az automatás csoki, ropi és az üdítő. A gépeket bekötik az adóhatósághoz, hogy fehéredjen a piac. A kormány szándékát az üzemeltetők díjazzák, az intézkedés árát viszont sokallják. Ha a Magyar Posta nem enged, ital- és ételautomaták ezrei tűnhetnek el.

A pénztárgépek mintájára az étel- és italautomatákat is bekötik az adóhatósághoz, hogy a forgalommal ne lehessen trükközni. A vásárlásokat egy chip rögzíti, majd az adatokat továbbítja a NAV-nak. A kormány úgy döntött, hogy az adattároló egységet a Magyar Posta szereli be, és üzemelteti. A költségeket az automatás cégek állják, igaz, az állam nekik is ad támogatást.

„35 ezer automata van. Ezeknek az online egységgel való felszerelése 4,2 milliárd forintba fog kerülni, és az automatás cégeknek az éves fenntartási költsége, ami ehhez a rendszerhez kell, az további 4 milliárd forint lesz. Ez azt jelenti, hogy 8 milliárd forinttal terhelünk meg egy olyan piacot, aminek az éves árbevétele 20 milliárd környékén mozog” – mutatott rá Kerekes Lajos, az Alisca-Coop Kft. ügyvezetője.

A postával július végéig kell szerződniük az automaták üzemeltetőinek. Az állami cég nettó 5000 forintot kérne havonta a szolgáltatásért, ami elvinné az automaták hasznának a felét. A piacfehérítés következményeként étel- és italautomaták ezrei tűnhetnek el a kórházakból, hivatalokból, állomásokról, aluljárókból, mondja az automatás cégek érdekképviseletének vezetője.

„Az biztos, hogy a piacnak egy jelentős hányada meg fog szűnni. Tehát 100 százalékig biztosnak látszik az, hogy rengeteg munkahelyről eltűnik majd az automata, ahol meg megmarad, az árak gyakorlatilag az egekbe fognak szökni, ezzel minden üzemeltető egyetért, aki felhív engem tanácsot kérni: vagy elhozzák a gépet, vagy radikálisan meg kell emeljék az áraikat. Ezt a költséget kigazdálkodni lehetetlen” – emelte ki Szöllősi Balázs, a Magyar Ital- és Áruautomata Szövetség elnöke.

A Hír TV kíváncsi lett volna arra, hogy az automatákba az adattárolókat postások szerelik-e be, vagy a Magyar Posta alvállalkozókra bízza a munkát, de az állami cég nem válaszolt kérdéseinkre. Úgy tudjuk, hogy a közelgő határidő ellenére néhány automatás cég kötötte csak meg a szolgáltatási szerződést. A kereskedők olcsóbban megúszták a piacfehérítést, ők havi 1500 forintot fizetnek a forgalmi adatok továbbításáért az egyik kormányközeli üzletember vállalkozásának.