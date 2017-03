Átalakítaná az autópiacot az LMP

Kiszorítaná a mai dízel- és benzines autókat a magyar utakról az LMP. A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége nem ért egyet a párttal.

A párt képviselője, Sallai R. Benedek az erről szóló részletes indítványát már benyújtotta a parlamentnek. Eszerint a következő négy évben betiltanák a dízelautók forgalomba hozatalát, nyolc év múlva pedig már benzinessel sem közlekedhetnénk.

A képviselő szerint, ha a Fidesz–KDNP marad kormányon, akkor 2200-ra sem lesz lecserélve a jelenlegi, átlagosan 14 év feletti gépjárműpark.

„A dízelre jelen pillanatban EU-s támogatásból vehetünk dízelgépjárműveket. Az áfáját visszaigényelhetjük a dízelgépeknek, a kis haszongépjárműveknek, a gázolajnak az áfája leírható. A kormányzat mindennel egy XX. századi technológiát támogat, csak úgy, mint az energiaiparban. Ha ezt megváltoztatjuk és elkezdünk egy ösztönző támogatást kiépíteni, úgy hogy a kispénzűek számára is hozzáférhető lenne, akkor az egyébként körülbelül 13 éves gépjárműparkunknak a lecserélése egy kiemelt fontos cél lehet az országban” – mondta el Sallai.

Nem ért egyet Sallai R. Benedekkel a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke. Gablini Gábor a Reggeli járatban azt mondta, a dízelautók semmivel sem károsabbak, mint a kismotorú benzinesek. A szakértő megjegyezte, hogy korábban az iparág meghatározó szereplői is kijelentették, hogy a benzines autók terén nem kellene erőltetni a kismotort, hiszen az nagyobb károsanyag-kibocsátással jár.

„Ez a dízel kontra benzines, meg kontra elektromos, ez egy rossz irány. Én azt gondolom, hiszen a dízelautónak is volt nagyon sok előnye, nem véletlenül hozták előtérbe annak idején, a nitrogén-oxid kibocsátása a korszerű dízelnek magasabb az elvárásoknál. Az kétségtelen tény, és nagyon drága technológia, de arra is rá kellett döbbenni, hogy a benzinmotoroknak a csökkentése, az úgynevezett downsizing eredménye az lett, hogy ugyanolyan károsak, mint a dízelek. Hiszen turbót kellett beépíteni és a nitrogén-oxid ott is megjelent” – mondta Gablini Gábor.

