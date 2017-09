Ásatások az autópálya építkezésén

Régészek kutatják az M30-as autópálya tervezett új szakaszát. A Miskolcot Tornyosnémetivel összekötő sztráda 55 kilométerén több mint hatvan lelőhelyet találtak a szakemberek. Az autópálya építése csak a leletek feltárása után kezdődhet meg. A tervek szerint az új szakasz 2022 elejére készülhet el.

A napokban fejeződött be a kutatómunka a borsod megyei Arnót melletti területen, ahol a régészek az M30-as autópálya Miskolc és Tornyosnémeti között épülő szakaszát vizsgálták át. Az örökségvédelmi törvény értelmében minden földmunkával járó beruházás előtt régészeti kutatásokat kell végezni. Ezt a munkát a miskolci Hermann Ottó Múzeum kapta meg.

„Egy minősítő eljárásnak kell megfelelnünk ahhoz, hogy ilyen mértékű állami beruházásokba be tudjunk kapcsolódni. Ez kitér a szakember gárdára, műszaki háttérre, informatikai háttérre, a raktározásra, gépkocsiparkra, tehát nagyon sok szempontot mérlegelnek ilyenkor a minősítő bizottság tagjai. Örömmel mondhatom, hogy a Hermann Ottó Múzeum élvonalba tartozik az ország múzeumai között, mert erre felkészültek vagyunk” – mondta Tóth Arnold, a Hermann Ottó Múzeum igazgatója.

Mikor lehatároljuk a terepbejárás során, hogy hol vannak felszíni leletek alapján történő lelőhelyek, azt követi egy geofizikai felmérés

Januárban kezdődött el a régészeti kutatómunka, amely során összesen másfélmillió négyzetmétert mértek meg a szakemberek. Az autópálya 55 kilométeres szakaszán hatvan régészeti lelőhelyet azonosítottak. Öt stáb kutat folyamatosan a területeken.

„Egészen a neolitikumtól, bronzkoron, vaskoron és a népvándorláson keresztül az Árpád korig mindenféle régészeti korszak megfordult, meg is találtuk ezeknek a nyomait. De el kell mondanom azt is, hogy a történelmi korokon túl van újkori, sőt, modernkori, második világháborús nyomokat is felfedeztünk” – ismertette Szörényi Gábor, régészeti igazgatóhelyettes

A Miskolctól Tornyosnémetiig terjedő sztráda megépítésére szeptember 8-ig pályázhattak a kivitelezők, így hamarosan nyertest hirdethet a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt.

„Egy 55-56 kilométeres szakaszról beszélünk, autópálya építéséről. Ezen az 55 kilométeres szakaszon 49 műtárgy épül, amelyen vannak aluljárók, felüljárók, vadátjárók, és hidak is. Lesz hat darab külön szintű csomópont, hét darab egyszerű pihenő, egy komplex pihenő, egy kombinált autópálya mérnökségi telep, és egy nehézsúlyú mérőállomás is helyet kap az 55 kilométeres szakaszon” – számolt be a NIF szóvivője, Kiss Boglárka.

Az M30-as építése a tervek szerint 2018 első negyedévében kezdődik el, az autópálya új szakasza 2022 elejére készülhet el.