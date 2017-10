Apróhirdetésekben keresnek tanárokat, a kormány mindent rendben lát

A pedagógus szakszervezetek is újabb béremelést szeretnének elérni – januártól ugyanis a szakmunkás bérminimum csaknem ugyanannyi lesz, mint egy kezdő tanár keresete. Ám a kormánnyal egyelőre a munkaerőhiányról sincs egyetértés. Míg az iskolák már az internetes apróhirdetési oldalakon is szakembereket keresnek, a szaktárca államtitkára nem lát problémát.

Szeptember óta, azaz alig egy hónap alatt, ötödik alkalommal kereshet informatika szakos tanárt az egyik vidéki szakképzési centrum. Az intézményvezető szakszervezetnek írt levele arról árulkodik, hogy az idei tanévben aligha találnak majd kitartó szakembert. Nem véletlen, hogy az álláshirdetések is főként olyan szakokra szólnak, mint az informatika, a matematika vagy az idegen nyelv. Ez a tudás a versenyszférában is kelendő, ráadásul ott többet is ér.

Közben a kormány folytatja a béremelési propagandát. A pedagógusok világnapján is az elmúlt években végrehajtott lépéseket ismételte az államtitkár, aki nem lát munkaerőhiányt. „Míg 2010-ben egy pedagógusra 11 és fél diák jutott átlagosan, most ez 10,3, tehát több mint egy diákkal csökkent azoknak a száma, ahány diákra átlagosan egy pedagógusnak oda kell figyelni” – mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára.

Az egyik szakszervezet viszont mást lát. A Pedagógusok Demokratikus Szövetkezete szerint a pályakezdők közül egyre kevesebben választják a tanári pályát. „A pedagógustársadalom egészét nézve alig 5 százalék. Ugyanakkor ha a másik végét nézzük, a nyugdíjba készülők arányát, akik 6-8 éven belül nyugdíjba mennek, ez 40 ezer pedagógust jelent ez majdnem a 35-40 százaléka a pedagógustársadalomnak, az ő pótlásukra gyakorlatilag nincs az az életképes terv, amelyikre azt mondanánk, hogy ez hosszú távú megoldást jelent” – fejtette ki Mendrey László, a PDSZ elnöke.

A szakszervezetek egyelőre hiába kérték a nyugdíjas pedagógusok újraalkalmazását, kormányzati döntés erről nem született. Keveslik a béremelést is, jövő januártól ugyanis a pályakezdő tanári és a szakmunkás bérminimum között alig lesz eltérés.