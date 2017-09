Annyi a magánszféra szakiskoláinak

Befellegzett a magánszféra szakiskoláinak, állítja az alapítványi intézményeket tömörítő egyesület vezetője. A korábban állami férőhelyekkel is gazdálkodó iskolák közül sokan most már csak a tandíjasokkal számolhatnak.

Két év és piacképes tudással távoznak a diákok az egyik budapesti szakképző iskolából. Az intézmény, 20 éves fennállása alatt az egyik legnépszerűbb OKJ-s iskolává nőtte ki magát. Hallgatóinak főként informatikai szakképzést kínál. „A képzés során megtanulják a diákok elsajátítani a 3d-s tervezést, a számítógépes gyártást, a virtuális összeszerelést, ami nagyon fontos, hogy az iparban ez nagyon keresett, bárhová, autógyárba, bármilyen alkatrészeket, még külföldön is nagyon keresett, hiányszakma” – mutatott rá Kiszel Zoltán, az Athéné Szakgimnázium és Szakközépiskola oktatója.

hirdetés

A korábbi évekkel ellentétben idén csak önköltséges képzéseket indítanak. Az állami helyeket ezúttal másoknak adta a fenntartó nemzetgazdasági minisztérium. „A kifutó évfolyamok, ott vannak még államilag finanszírozott helyeken tanulók. Azok teljesen fel vannak töltve. Hiszen más iskolák, mert nagyon sok iskola bezárt és onnan a tanulókat valahová tenni kellett és hát igyekeztek olyan helyre jönni, ahol tartalmas képzést kapnak. Így ott körülbelül 400 tanulóm van kifutóban utolsó évfolyamos és nincsen 100 szakmai képzésen résztvevő kezdő évfolyamosom” – ezt már az intézmény igazgatója mondta a Hír TV-nek.

Az igazgató úgy látja, a keretszámok csökkentéséről szóló intézkedéseket sokkal inkább elvi, mint szakmai szempontok indokolják. Holott a magániskola felszerelt laborjaiba sokszor az államiból is átjárnak a csoportok gyakorlatra.

Hát én úgy gondolom, hogy akik döntésképes helyzetben vannak, illetve aki aláírja ezt a keretszám rendeletet, az pontosan tudja, hogy kivel akar együttműködni. hát velünk most nem. Major János, igazgató, Athéné Szakgimnázium és Szakközépiskola

Az igazgató úgy látja, a keretszámok csökkentéséről szóló intézkedéseket sokkal inkább elvi, mint szakmai szempontok indokolják. Holott a magániskola felszerelt laborjaiba sokszor az államiból is átjárnak a csoportok gyakorlatra.

Az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének elnöke a Hír TV-nek azt mondta: a keretszámokkal lényegében tönkretették a teljes alapítványi szakképzőrendszert.

„Összehasonlításként: 2010-ben több mint 70 ezer gyerek járt csak szakközépiskolába alapítványi szférába, most néhány ezer, zárójelben ebből mondjuk a legstabilabban a felcsúti alapítványi szakközépiskola működik, mert lényegében nem kaptak keretszámokat az alapítványi szakképzők egy csomó átalakult gimnáziummá, mert nagyon nagy a kereslet és most azt olvassuk mindenhol, hogy akkor most majd a gimnáziumoknál is valamiféle szűkítés lesz, de mi nem pontosan értjük még a célt sem” – mondta Horn György.

hirdetés

A szakképzésben dolgozó tanárok tapasztalati szerint egyébként egy-egy évfolyam diákjai általában külföldön vállalnak munkát a vizsgák után.