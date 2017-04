Amerikai diplomata kéri számon a kormányt

Hétfőn érkezik Budapestre az amerikai külügyminisztérium európai és ázsiai ügyekért felelős helyettes államtitkára a CEU ellen hozott törvénymódosítás miatt. A politikus a civil társadalom képviselőivel is találkozik majd.

Múlt vasárnap tízezres tömeg követelte a felsőoktatási törvény módosításának visszavonását Budapesten. A kormánypárti képviselők viszont nem hátráltak meg, és kedden megszavazták a javaslatot. A szervezők ezért vasárnap ismét az utcára hívják a CEU mellett felvonulókat. Ezúttal Áder Jánostól követelik majd, hogy ne írja alá a jogszabályt.

hirdetés

„Egyelőre nem látom azt, hogy miért kéne visszavonni” – így nyilatkozott csütörtökön Palkovics László oktatási államtitkár a lex CEU-ról. Hogy nem kell visszavonni, arról az amerikai külügyet is meg kell majd győzniük. A CEU rektora, Michael Ignatieff egy amerikai oktatási szaklapnak adott interjúban beszélt ugyanis arról, hogy az Egyesült Államok kormánya különmegbízottakat küld Budapestre a jövő héten kifejezetten a CEU ügye miatt.

Nemcsak Amerikában, hanem Strasbourgban is téma volt a lex CEU. Április 26-án az Európai Parlament tárgyal a magyar kormány intézkedéseiről. Ezt támogatta az Európai Néppárt frakciója is, amelynek a Fidesz is a tagja. „Az, hogy többféle vélemény van egy ilyen nagy pártcsaládon belül, normális dolog, eddig is így volt” – ezt a Fidesz szóvivője, Hidvéghi Balázs mondta a saját pártcsaládjuk kritikáiról. Kifejtette: úgy vélik, a jelenlegi nemzetközi támadások mögött Soros György áll. „Nemzetközi kampányt folytatnak ellenünk. Ezt látjuk, és egyébként mutatja a mögöttük álló milliárdos befolyását az, hogy ez egy hangos kampány” – közölte.

A szocialisták szerint azonban a saját pártcsaládjuk kritikáit már nem lehet másra kenni. „Ne próbálják meg úgy beállítani, mintha ez az európai baloldali és az európai liberális politikai erőknek a kezdeményezése és döntése lenne. A néppárt, a saját pártcsaládjuk Szájert leszavazva döntött” – mondta Ujhelyi István EP-képviselő.

hirdetés

A Demokratikus Koalíció úgy látja, hogy a CEU ügye túlmutat a felsőoktatás szakmai kérdésein. Niedermüller Péter, a párt EP-képviselője kifejtette, a magyar kormány nagyon következetesen és tudatosan ugyanazt az illiberális államot akarja fölépíteni Magyarországon, mint amit Putyin Oroszországban fölépített. „Ennek az illiberális államnak és ennek az illiberális demokráciának természetszerűleg ellenségei, ellensége a szabad akadémiai világ, a kritikai gondolkodás.” A DK péntek délután szolidaritási tüntetést is szervezett a CEU mellett Székesfehérváron.