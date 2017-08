Állami segítségre várnak a borsodi jégkárosultak

Kormányzati segítségre várnak a jégesővel sújtott borsodi települések. Megyaszón több mint ötszáz, Halmajon csaknem kétszáz ház sérült meg, Szentistvánbaksán pedig a református templom teljes mennyezetét ki kell cserélni a június végi vihar miatt. Mindenhol többmilliós a kár, amit az önkormányzatok nem tudnak önerőből fedezni. A támogatási igényeket már leadták, az elbírálásra azonban még várniuk kell a településeknek.

Megyaszón a tojás nagyságú jégdarabok háztetőket rongáltak meg, és elverték a termést június végén. A 2700 lakosú Borsod megyei községben több mint ötszáz épület sérült meg. Van, ahol még most is fólia védi a lakókat az esőtől.

„A tetőfedőknek nyilván volt bevállalva a nyárra munkájuk, mire azzal végeznek akkor tudnak csak hozzánk jönni. Bízom benne, hogy akkorra a Vöröskereszt által beígért támogatást is megkapjuk, úgyhogy…nyugdíjasok vagyunk mind a ketten a férjemmel együtt, megmondom őszintén sohase kértünk, de nem is kaptunk támogatást. Most ez nagyon jól jön” – mondta Szegedi Miklósné.

A közeli Szentistvánbaksán a református templom teteje annyira megsérült, hogy ki kell cserélni. A biztosító nem fizeti ki a teljes kárt, a helyiek jótékonysági koncertet szerveznek, hogy összegyűljön a hiányzó összeget.

„Próbáltunk a tiszteletes asszony segítségével a biztosítóval felvenni a kapcsolatot, a katasztrófavédelemmel, de még mindig várunk. Itt több millió forintos kár keletkezett. Tehát négy-ötmillió forintba biztos bele fog kerülni, míg ezt helyre próbáljuk állítani” – ismertette a polgármester, Rontó István.

Halmajon minden harmadik ház teteje megrongálódott. A helyreállításhoz a polgármester kormányzati támogatást kért.

„A védekezési költség mintegy 2,5 millió forintot tett ki, ami a fólia, léc és egyéb szükséges anyagok biztosítását jelentette, ezeket önkormányzatunk előlegezte meg, ami nem kis terhet jelent persze. Az önkormányzati tulajdonú épületek helyreállítása céljából is igényeltünk – négy önkormányzati épületet érintett a jégverés –, ez mintegy négymillió forint vis maior támogatási igényt jelent” – világított rá Tóth József városvezető.

A biztosító által felajánlott összeg legtöbbször nem fedezi a javítás költségeit. A kormány kárenyhítést ígér a magánházak tulajdonosainak és az egyházaknak. A károkat augusztus 15-éig kellett felmérni az érintett településeken. A támogatás mértékéről augusztus végén várható döntés.