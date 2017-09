Állami praxisban csak a sürgős eseteket látják el a fogorvosok

Hétfőtől szerdáig csak a sürgős eseteket látják el a közfinanszírozott fogorvosi praxisokban - a fogászok sztrájkja miatt.

Azért szüntetik be a munkát, mert kimaradtak a béremelésekből, és mert több pénzt kérnek a praxisoknak. Hermann Péter, a Magyar Orvosi Kamara fogorvosi tagozatának elnöke a Hír TV Reggeli járat című műsorában azt mondta: a havi 750 ezer forint nem elég az orvos és az asszisztens bérére, járulékaira, valamint az anyagköltségre és a rezsire is. Ezért a fiatalok már nem választják ezt a szakmát, aki ilyen szakon végez, az kimegy külföldre, vagy magánpraxisba kezd. A szakszervezeti vezető azt is elmondta: a fogorvosok 17 éve negatív megkülönböztetésben részesülnek a házi- és a gyerekorvosokkal szemben.

„Azért, mert minden döntéshozó összekeveri a magánszolgáltatást és a közfinanszírozottat. Meg vannak győződve arról, hogy a közfiannszírozott is magánszolgáltatás,. és a fogorvosnak a bőre alatt is pénz lesz, tehát minek nekik pénzt adni. csak ez a valóságban nincs így és ezért van az, hogy nem mennek oda a fiatalok, mert ebből nem lehet fenntartani egy praxist. Én senkinek nem mondom, hogy a fogorvosokat sajnálja, ne sajnálj, mert a fogorvos el fog menni külföldre, el fog menni a magánszférába, tehát az a szándék, hogy a betegek ellátását biztosítsuk, az most per pillanat egybeesik azzal, hogy a..... ha érdekeltté teszik őket abban, hogy a rendszerben maradjanak” – mondta a Magyar Orvosi Kamara fogorvosi tagozatának elnöke.

Hárommillió embert érint

Az aláírásgyűjtést elindító keszthelyi fogorvos a Hír TV-nek azt mondta, a 3 napig tartó forgalomlassítás nagyjából 3 millió embert érint majd. Nagy Ákos hozzátette, hogyha a helyzet nem változik, akkor tavasszal újra sztrájkot hirdethetnek, ugyanakkor félő, hogy a fogászati rendszer hamarosan összedől.

„Ez szeptember 4-5-6-án lesz, én azt mondom, hogy ez nem annyira sztrájk, hanem forgalomlassítás, tehát a sürgősségi ellátást elvégezzük, viszont a halasztható ellátásokat azokat elhalasztjuk, tehát, gyakorlatilag időpontot nem adunk, illetve nem is adtunk erre a 3 napra” – mondta Nagy Ákos fogorvos.