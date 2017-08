Állami cég ihatja az Air Berlin csőd levét

Megosztás Hír TV, 2017. augusztus 16., szerda 09:45

A Malév GH Földi Kiszolgáló Zrt. könnyen egykori anyacége sorsára juthat a német légitársaság csődje miatt. A magyar vállalat ugyanis évente nagyjából 250 millió forintot szedett be az Air Berlin gépeinek kiszolgálásáért - ez a Malév GH éves bevételeinek mintegy 5 százaléka. A cég amúgy is jelentősen veszteséges, most újabb fix bevételtől esik el.