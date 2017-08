Alkotmányjogi panasz a civiltörvény ellen

A TASZ szakmai igazgatója szerint a jogszabály diszkriminatív és alaptörvény-ellenes.

Alkotmányjogi panaszt nyújtott be hétfőn 23 civil szervezet a civiltörvény ellen. A júniusban megszavazott törvény szerint azoknak a szervezeteknek, amelyek évente 7,2 millió forintnál több támogatást kapnak külföldről, regisztrálniuk kell magukat a kormánynál. A TASZ szakmai igazgatója a Hír TV-nek azt mondta, a jogszabály diszkriminatív és alaptörvény-ellenes.

hirdetés

hirdetés

„Ez a 23 szervezet, nagyon sokféle van közöttük, vannak olyanok, amelyek eleget tesznek a törvényből fakadó kötelezettségeinek, vannak, amelyek nem tesznek eleget, ilyen a Társaság a Szabadságjogokért is, de különbözőségektől függetlenül azt gondoljuk, hogy ez a törvény sérti a jó hírnevünket, sérti a véleménynyilvánítási szabadságunkat, sérti az egyesülési szabadságot, és diszkriminatív is. Az alaptörvény normáival is ellentétes. És ebben az eljárásban azt akarjuk kimondatni az Alkotmánybírósággal, hogy ez így van” – ismertette Szabó Máté Dániel.