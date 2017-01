Alkotmányellenes, hogy nem lehet szétfütyülni Orbánt és Putyint

Alkotmányellenesen tiltaná meg a Terrorelhárítási Központ az Orbán–Putyin találkozó idejére szervezett tüntetésüket – állítja az Együtt alelnöke. A rendőrségnek nem volt kifogása a demonstráció ellen, a TEK viszont műveleti területté nyilvánított a Kossuth teret, ami a tervezett füttykoncertet is lehetetlenné tenné.

Már kikerültek az első megállni és várakozni tilos táblák a belvárosba az orosz államfői látogatás miatt. Február 2-án éjféltől az ötödik kerület jelentős részén lezárások lesznek. Nem lehet behajtani és parkolni a többi közt az idősebb Antall József rakparttól a Garibaldi utca vonalában a Kossuth Lajos téren, az Akadémia utcától a Nádor utcáig a Garibaldi utcában, az Arany János utcában és a Nádor utcában sem. De tilos a behajtás és a parkolás a Báthory utcától a Markó utcáig a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Markó utcában is.

hirdetés

Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti látogatása miatt a Szemere utcai általános iskola is zárva marad majd február másodikán. A tanulók ezt a tanítási napot más időpontban pótolják be.

Az Együtt az Orbán–Putyin találkozó idejére demonstrációt hirdetett az Alkotmány utca és a Kossuth tér sarkára. A tüntetést január elején be is jelentették, a rendőrségnek nem is volt kifogása ellene. A Terrorelhárítási Központ azonban nemrég műveleti területté nyilvánította a Kossuth teret, a tiltakozókat pedig nem engednék be. Juhász Péter szerint a TEK eljárása jogszerűtlen, és nem járulnak hozzá, hogy a füttykoncert céljára általuk lefoglalt területre a terrorelhárítók belépjenek – erről a TEK vezetőjét levélben is tájékoztatták.

„Egy tüntetés bejelentésköteles, amit mi január 9-én meg is tettünk a rendőrségen, innentől nekik 72 órájuk van jelezni, hogy bármilyen fenntartásuk van a rendezvény megtartásával kapcsolatban, nincs. Innentől jogszerű egy demonstráció a Kossuth téren február 2-án délután 6-kor, és a TEK bármit állít” – mondta Juhász Péter, az Együtt alelnöke a Hír TV-nek.

Az LMP arra emlékeztet, Magyarország függősége az orosz energiahordozóktól egyre inkább nő, ráadásul a paksi atomerőmű bővítéséről is Moszkvával állapodott meg a kormány.

„Az teljesen helyes és természetes, hogy a mindenkori magyar kormány civilizált kapcsolatokat ápoljon Oroszországgal, azt viszont nem tartjuk helyesnek, hogy a magyar kormány a civil szervezetekkel való kapcsolatát putyinizálja. Paks II. esetében a civil szervezetek azok, amelyek valójában a nemzeti értéket képviselik, és az a Putyin–Orbán-paktum, amelyre ez a paksi beruházás épülni készül, ellentétes a nemzeti érdekkel” – mondta Ferenczi István, az LMP elnökségi tagja.



A Jobbik viszont az értékeléssel kivárná az Orbán–Putyin találkozó eredményét. „Három nagy-, illetve középhatalomra kell odafigyelnünk. Oroszországra, Törökországra és Németországra. Magyar szempontból ez a három legfontosabb közép- vagy nagyhatalmi státuszban lévő ország, amelyikkel pénzügyi-gazdasági és politikai téren korrekt együttműködést kell kialakítani, ez a magyar gazdaság alapvető érdeke. Mi is nagy kíváncsisággal és nagy érdeklődéssel tekintünk elejébe a csütörtöki orosz elnöki látogatásnak” – vélekedett Apáti István, a Jobbik szóvivője.

hirdetés

Az Orbán–Putyin találkozó egyik fő témája az energiaügy lehet, de várhatóan más gazdasági kérdések is napirendre kerülnek majd.