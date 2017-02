Alanyi jogon osztaná a nyugdíjat az idősek pártja

A lehető legerősebb parlamenti képviseletet tűzte ki célul a frissen megalakult Nyugdíjas Párt 50+.

Az új politikai formáció alapnyugdíjat vezetne be, és a nyugdíjminimumot is megemelné. Megbízott vezetője a Hír TV Reggeli járat című műsorában azt mondta, civil nyugdíjas szervezetekkel fognak együttműködni, és egyik politikai párt mögé sem állnak majd be.

„Törekvésünk az alapnyugdíj megvalósulása, ebben az elképzelésben az alapnyugdíj 40 forint lenne, amelyet hatvanöt év felett kapna meg minden magyar állampolgár, aki legalább negyvenévnyi magyarországi lakhellyel rendelkezik. E feltételek megléte esetén alanyi jogon járna az alapnyugdíj, és ennek a forrása a költségvetés. E fölött jelenne meg a munkanyugdíj vagy tb-nyugdíj, amelyet a hagyományos módon a szolgálati idő, a befizetett járulékok figyelembevételével, a jelenleg hatályos törvények mentén lehetne kifizetni. Egy jelentős különbséggel: hogy itt is szükséges a minimálnyugdíjnak a felemelése” – mondta Kabai Tibor.

