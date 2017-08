Alamizsnát kapnak emelésként a védőnők

Mindössze bruttó 33 ezer forintos kiegészítő pótlékot kapnak a védőnők novembertől – tudta meg a Népszava.

A fizetésük azonban még ezzel is jóval alacsonyabb lesz, mint az egészségügyi szakdolgozóké. A védőnők alapbére – függetlenül attól, hogy pályakezdő vagy 25 éve dolgozik – 161 ezer forint, a pótlékokkal együtt is legfeljebb 260 ezer forint. A bérrendezés sürgető lenne, mert így is kevés a szakember: a 4020 körzet negyedében csak helyettesítéssel tudják megoldani az ellátást. Novemberben újabb béremelés várható az egészségügyben: a szakorvosjelöltek és a kórházi gyógyszerészek alapfizetése bruttó 50 ezer forinttal, a szakdolgozóké átlagosan bruttó 12 százalékkal emelkedik.

