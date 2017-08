Aki 2005 előtt érettségizett, megúszhatja egy szakmai vizsgával

Több tízezer diákot érinthet a pótfelvételi hétfő éjfélig nyitva álló lehetősége.

Ezzel azok élhetnek, akik most sikertelenül próbálkoztak, de nekivághatnak azok is, akik még nem jelentkeztek sehova, és most kedvet kaptak. Ők az érettségi jegyeikkel jöhetnek. Ha valamelyik szakon feltétel az emelt szintű érettségi, de valakinek nincs ilyen, annak sem kell kétségbe esnie.

„Aki 2005 után vagy 2005-ben érettségizett, annak kell az emelt szintű érettségi, nincs más út, a 2005 előtt érettségizettek esetében van ez a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga nevű lehetőség, amellyel kiválthatja a jelentkező az emelt szintű érettségit, akkor, hogyha 2005 előtt vagy külföldön érettségizett, mert ugye külföldön sem lehetett emelt szintű érettségit tenni. Ez egy hasonló vizsga, mint az emelt szintű érettségi, gyakorlatilag az elmúlt 10 év emelt szintű érettségijéből kell valamelyiket megírnia” – mondta a Zsigmond Király Egyetem főtitkára, Bakonyi László.