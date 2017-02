AI: Könyörtelen támadások érték az emberi méltóságot

Tavaly heves és könyörtelen támadások érték az emberi méltóság és egyenlőség alapelvét olyanok részéről, akik bármilyen áron a hatalom megszerzésére vagy megtartására törekszenek – áll az Amnesty International éves világjelentésében. A szervezet szerint sok állam- és kormányfő nem riad vissza a bűnbakkeresés és a félelemkeltés propagandájának terjesztésétől sem.

Több mint négyszáz oldalas jelentést hozott nyilvánossága a világ legnagyobb emberi jogi szervezete. Az Amnesty International szerint a 2016-os évben az emberi méltóság és egyenlőség eszméjének semmibevétele könnyedén tetten érhető volt.

„A jelentés legfőbb üzenete az, hogy 2016-ban a félelem és gyűlölet politikájának sokkoló mértékű növekedését láttuk. A politikusok szerte a világon megosztják a társadalmakat, polarizálják őket, bűnbaknak állítják be a kisebbségeket, a migránsokat és a menekülteket. Ennek pedig az a következménye, hogy teljes visszaesés mutatható ki az emberi jogok terén. Például a menekültkérdés nagyon ismert téma, de nem sokan tudják, hogy tavaly harminchat ország küldött vissza menekülteket olyan országokba, ahova nem biztonságos küldeni őket” – számolt be Salil Shetty főtitkár.

Az AI szerint Donald Trump amerikai elnök választási kampányában gyakorta hangoztatott nő- és idegengyűlölettel áthatott, mélységesen megosztó kijelentéseket, és hitet tett a régóta intézményesült polgári szabadságjogok leépítése és az emberi jogokkal alapvetően ellentétes intézkedések bevezetése mellett.

„Olyan helyzetben találtuk magunkat, amelyben az emberi jogokat feláldozták a politika oltárán. Az utolsó üzenet az, hogy a vezetők és a kormányok gyengítenek minket, de szerencsére az emberek felkelnek, és ezt látjuk most is az Egyesült Államokban Trump megválasztása óta, ezt láttuk Gambiában is, és látjuk az egész világon. Ez az, amire felhívjuk az embereket világszerte: ha változást akarnak, itt az ideje, hogy a gyűlölet és a diszkrimináció útjába álljanak, és keljenek fel az emberiességért” – fogalmazott Shetty.

A jelentés szerint Európában továbbra is erősödnek a populista mozgalmak és üzenetek, különösen Magyarország és Lengyelország érintett.

„Európában azt látjuk, hogy a kontinens fokozatosan magát hangolja, a saját problémáira fókuszál, azok megszállottja. Az emberi jogokat még a belpolitika kontextusában is kellemetlennek, a biztonságot garantáló nemzeti identitás gátló tényezőjének tartja. Visszaesést látunk a nemzetközi emberi jogi sztenderdek tekintetében a belpolitikában, aminek hatása van a külpolitikára is” – mondta a szervezet európai igazgatója, John Dalhuisen.

Az Amnesty International a Magyarországról szóló fejezetben külön is megemlíti, hogy a kormány továbbra is szigorúan korlátozza a menekültek és menedékkérők belépését az országba, és ezreket vont büntetőeljárás alá a déli határkerítés szabálysértő átlépése miatt. A szervezet szerint tavaly Romániában folytatódott a roma lakosság elleni rendszerszintű diszkrimináció, a cigányok kényszer-kitelepítése és egyéb jogsértések.