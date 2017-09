Adóemeléssel csökkentene adósságán Pécs

Adóemeléssel csökkentene adósságán a pécsi városvezetés. A 300 négyzetméternél nagyobb kereskedelmi egységek fizethetnek, de az érintettek még csak nyilatkozni sem mertek a Hír TV-nek. A város emellett kiárusítja értékeit, az egyik vevő az állam lehet.

Néhány napja vette meg színházi bérletét Pécs polgármestere. A Koldusoperát mégsem láthatja Páva Zsolt, mert elhalasztják a bemutatót. A teátrum májustól augusztusig ugyanis egy fillér támogatást sem kapott az önkormányzattól. A fideszes vezetésű Pécs eladósodott – ismét: 2014 óta 7,5 milliárdot halmoztak fel úgy, hogy abban az évben a kormány átvállalta a 45 milliárdos adósságot. A mostani hiányra mégis „elmúltnyolcévezés” a válasz.

„Vannak olyan céges adósságok, hitelállományok, amelyeknek a szanálása jelentheti azt, hogy milliárdos törlesztési kötelezettségtől szabadulhat meg a város. Ezek szocialista adósságok. Tehát a cégek a szocialista korszakban keletkeztetett problémáinak a kezelésére felvett hitelek a városi cégeknél” – jelentette ki Hoppál Péter.

A helyi szocialisták vezetője nem ért egyet. Szakács László ugyanis emlékeztetett: „már ez a városvezetés Páva Zsolt vezetésével, polgármesterségével, Csizi Péter alpolgármesterségével költötte el és vágta át a szalagot ezeken a nagyberuházásokon. Akkor még nagyon egyetértettek azzal, hogy ezekre a beruházásokra szüksége van Pécs városának”.

Pécs fideszes vezetése nem gazdálkodott jól az elmúlt években. A vízellátást biztosítótó francia cég elüldözése után 3 milliárd forint kártérítést kellett fizetni, a közvilágítást pedig hitelből, 1,3 milliárdért korszerűsíti egy kormányközeli cég. De terheli az egyenleget például egy százmilliókért vásárolt baromfi-feldolgozó, a megszerzett hadiipari park és az elhibázott termálfürdő fejlesztése. A csőd elkerülése érdekében a közgyűlés elé került egy anyag, ám nincsenek benne átütő ötletek.

A javaslat alapján megvonják a támogatást a pécsi futballklubtól, átszervezik a városi cégeket és kirúgnak kilenc embert az önkormányzattól. De adóemelés is van az ötletek között: megsarcolnák a 300 négyzetméternél nagyobb kereskedelmi egységeket. Így fizethet Pécs emblematikus kereskedelmi épülete, a Konzum áruház, de számos vendéglő, valamint bolt is. A tulajdonosok nem mertek nyilatkozni.

Babos Attila pécsi újságíró, szerinte egy NAV-vizsgálattól való félelem miatt nem merik a cégvezetők elmondani, hogy az adóemelés milyen hatással lesz rájuk. „Hol lesz az a határ, amikor az ember azt mondja, hogy »Na, akkor elköltözöm!«. Mert ugye lehetnek elvi döntések, általános vélekedés, hogy nem ők rontottak. Ők eddig is adóztak, itt éltek, működtek, költöttek, tehát az áfát is itt fizették, a helyi adókat is itt fizették sokan” – mondta a Szabadpécs.hu alapítója.

Helyi információk szerint a Pécs melletti repteret is eladhatja az államnak az önkormányzat adóssága csökkentése érdekében.