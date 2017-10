Áder: Nem sokat javult a közbeszéd állapota

KaG, 2017. október 7., szombat 16:10

Nem sokat javult a közbeszéd állapota – ezt az államfő mondta a Hír TV-nek. Áder János még májusban beszélt arról a Parlamentben, hogy drámai mértékben romlott a helyzet. A közállapotok romlása miatt most egy petíció is indult, amihez több közéleti személyiség is csatlakozott.