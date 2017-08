Áder: Mást jelent ma a biztonság, mint egy évtizede

A határvédelem fontosságáról beszélt Áder János államfő augusztus 20-ai ünnepi beszédében. Simicskó István a Brüsszellel szembeni kiállásról szólt a Kossuth téren.

A fővárosi Kossuth téren tartott tisztavatáson a köztársasági elnök úgy fogalmazott: azt várják a frissen végzett honvédektől, hogy védjék meg Magyarország szabadságát és önállóságát és biztosítsák a nyugodt jövőt. Az állami ünnepségsorozat az ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött meg.

„Mást jelent ma a biztonság, mint akár csak egy évtizede. Mást jelent ma a védelem, mint akárcsak öt évvel ezelőtt. Ismét védenünk kell határainkat. Meg kell védenünk azt a független, szabad és európai országot, amelyet Szent István óta magyarok millióinak áldozata, jelleme és munkája formált” – jelentette ki az államfő.

Simicskó brüsszelezett

A Brüsszellel szembeni kiállásról és a honvédelem fontosságáról beszélt ünnepi köszöntőjében Simicskó István is. A honvédelmi miniszter szerint Magyarország megmaradásának feltétele a határvédelem, valamint a tömeges illegális bevándorlás és a terrorizmus elleni fellépés.

„Gyermekeink jövőjét Magyarországon képzeljük el, és azt szeretnénk, hogy gyermekeink, unokáink magyarként éljenek ebben a hazában. Akkor igen is meg kell állítanunk az illegális migrációt, és igenis fel kell lépnünk minden veszéllyel, a terrorizmussal szemben is, és védenünk kell határainkat is. Ma sajnos úgy tűnik, Brüsszel feladja hitét, elveszíti a fundamentumát. Mi, magyarok megtanultuk, hogy Magyarország, a szülőföldünk, a hazánk semmivel sem pótolható értéket jelent mindannyiunk számára” – fogalmazott Simicskó István.

Korábban a Magyar Nemzet írta meg, hogy az idei augusztus 20-i ünnepségre készült egy állami kommunikációs direktíva, amelynek legfőbb üzenete: „Választás előtt állunk: Szent István Magyarországa és a Soros-terv között.”

Bezavart a rossz idő

A rossz idő miatt kimaradtak az ünnepi légiparádé egyes elemei, az ejtőernyős ugrásokat nem tartották meg. Az operatív törzs azt kéri az augusztus 20-ai programokra látogatóktól, hogy egész nap tájékozódjanak az aktuális időjárási helyzetről, a rendezvényeken pedig minden esetben tartsák be a szervezők és a hatóságok utasításait.