Abszurdnak tartják a civilek a kormány érvelését

A kormány orosz és izraeli mintára regisztrációra kötelezné azokat a magyar civil szervezeteket, amelyek évi több mint 7,2 millió forint támogatást kapnak külföldről – derül ki a vasárnap benyújtott törvényjavaslatból, amelyet a 444.hu szerzett meg. Egy alapítványnak, egyesületnek 15 napja lenne bejelenteni a külföldi adományokat, és a tranzakciót is részleteznie kell. Ha elmulasztja, megbírságolhatják, és meg is szüntethetik. A kormány érvelése szerint a regisztráció a terrorizmus elleni fellépésben segít.

Két kattintás szükséges, hogy valaki elolvashassa a Helsinki Bizottság pénzügyi adatait. Ez az egyik olyan szervezet, amelyről a kormány szerint nem lehet tudni, hogy ki finanszírozza. A Helsinki Bizottság társelnöke a Hír TV-nek azt mondta: abszurd, hogy a kormány szerint veszélyt jelentenek Magyarországra.

„A törvénytervezethez kapcsolódó indoklásban azt olvasni és ezt hallani a kormányzati kommunikációban, hogy azok a civilek, akik külföldről kapnak pénzt, azok az ország érdekeivel ellentétesen, nemzetbiztonsági veszélyt jelentve, vagy a terrorizmussal összekapcsolva, hát én ezt visszautasítom” – hangsúlyozta Pardavi Márta.

A tervezet alapján nemzetbiztonsági veszélyt jelent az a Transparency International is, amely többször is a kormányzati korrupcióra hívta fel a figyelmet. A szervezet ügyvezetője szerint ez egy diszkriminatív és megbélyegző szöveg, a Fidesz által írt alaptörvénnyel is ellentétes.

„A mi pénzügyeink fent vannak a honlapunkon, mind a kiadások, mind a bevételek, mind a donorok kiléte mindenki számára világosan elérhető, és könnyen kereshető formában megtalálja ezeket mindenki – ez az egyik. A másik, hogy a mi tevékenységünket bármilyen módon nemzetbiztonsággal összefüggésbe hozni maga az abszurditás” – fejtette ki Martin József Péter.

A törvénytervezet szerint ha egy szervezet évente legalább 7,2 millió forintot kap külföldről, annak fel kell tüntetnie magáról, hogy külföldről támogatott szervezetnek minősül. A kormánypárti érvelés szerint erre azért van szükség, mert akik külföldi támogatást kapnak, nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek.

„Azt szeretnénk, hogyha az átláthatóság minden külföldről támogatott szervezetre kiterjedne. Hozzáteszem, ahogyan az államilag támogatott szervezetekre is kiterjed, hiszen az állami kiadások közérdekű adatot jelentenek, sőt az ötvenmillió forint fölötti állami támogatáshoz jutó civil szervezetek esetében még vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége is van” – mondta Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezető-helyettese.

A Párbeszéd szerint a törvény olyan szervezeteket támad, melyek a magyar állam helyett végeznek munkát. „Pont azoknak nem lesz bejelentési, beszámolási kötelezettsége, akik egyébként mondjuk iszlám fundamentalista terrorszervezetektől kaphatnak támogatást. Ez őrülten veszélyes. A Párbeszéd felszólítja a kormányt, hogy igenis a sok hablattyal ellentétben a terrorszervezetektől védje meg Magyarországot” – hangoztatta Szabó Tímea, a párt társelnöke.

A Jobbik szeretné megismerni a törvény részleteit, de elképzelhetőnek tartják, hogy megszavazzák.