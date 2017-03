Abszurd szerződést akartak aláíratni a Pető Intézet dolgozóival

Hét konduktor mondott fel az elmúlt napokban a Pető Intézetben. A kilépés oka, hogy az intézmény vezetése olyan szerződést íratott volna velük alá, amely után többet kellett volna dolgozniuk kevesebb pénzért – állítják az egykori munkavállalók. Az intézmény vezetősége a hibás bértábla besorolásra hivatkozik, és a különbözet kifizetését ígérik.

Koponyasérült, gerincsérült, baleset után épülő, de Parkinson-kóros betegeket is rehabilitálnak a Pető Intézetben. Csaknem 120 beteget látnak el. A Pető-módszer pedig világszerte egyedülállónak számít. Az intézményben az elmúlt napokban hét konduktor mondott fel.

„Van közöttük olyan kolléganő, aki 36 éve a felnőtt területen dolgozik, három éve van hátra a nyugdíjig, erre nem nagyon lehet mit mondani, és mindenki úgy érzi, hogy szörnyen megalázták őket.”

Egy neve elhallgatását és arca kitakarását kérő egykori dolgozó a Hír TV-nek azt mondta: a munkatársak azért mondtak fel, mert nem akarták aláírni szerződésük módosításáról szóló papírt, amely után, elmondásuk szerint, rosszabb feltételek mellett kellett volna dolgozniuk.

„Egy tollvonással nem kicsit leminősítették azokat a konduktorokat, akik ott dolgoztak, és hát nagyon sok konduktor úgy gondolta, én szerintem teljes joggal, hogy ezt nem lehet aláírni, mert ezzel saját magukat vágják fejbe. Még annyi történt, ami szerintem nagyon fontos, hogy mivel ez április, május fordulópontján történne, a főiskola vezetése kérte, hogy legalább ne most, hogy a tanévet be lehessen fejezni, erre a válasz annyi volt, hogy nem, sőt a felmondási idejüket sem kell letölteni a konduktoroknak” – fogalmazott.

A konduktorok az új szerződés szerint a jövőben szakmai szolgáltatók lennének, szabadságuk 46 napról 21-re csökkenne, a kötelezően az intézményben töltött óraszámuk csaknem megduplázódna, míg a fizetésük százezer forinttal csökkenne.

A Párbeszéd a humán miniszterhez fordult, és konduktori bértábla kialakítását sürgeti. „Közvetlenül Balog Zoltánhoz is fordultunk annak érdekében, hogy hozzon létre egy egységes konduktori bértáblát, hogy ne lehessen szórakozni, a különböző besorolásokkal – ezt maguk a konduktorok is kérték. És beadtam egy országgyűlési határozati javaslatot is, amiben azt kértem, hogy hozzák rendbe a Pető Intézet körüli anomáliákat, kötelezzék a vezetőséget, hogy tegyenek eleget a Magyar Akkreditációs Bizottság követeléseinek és legyen átlátható az intézmény működése” – nyilatkozta Szabó Tímea, a párt társelnöke.

Az intézmény a távirati irodának azt írta, kétszáz munkavállalóból 31-et rosszul soroltak be, rájuk a közalkalmazotti bértábla érvényes a pedagógusi helyet, a bérek pedig nem csökkennének, mivel a két státusz közti különbséget kifizetnék a dolgozóknak.