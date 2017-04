„Abszurd, semmire sem jó”, a visszavonását követelik

A külföldi támogatású szervezetekre vonatkozó jogszabályt az LMP mellett a Jobbik is értelmezhetetlenül rossznak tartja.

Szél Bernadett provokációnak nevezte a jogszabályt, amely megbélyegezné a külföldi támogatást kapott szervezeteket. A politikus azt mondta, a törvénytervezet abszurd, semmire sem jó. Hozzátette, mivel provokációnak tartják, ezért ők is „megteszik a maguk tétjét”, és módosító javaslatcsomagot nyújtanak be. Azt szeretnék elérni, hogy az is nyilvános legyen, ha egy szervezetet állami vagy pártpénzből támogatnak.

„Tudni szeretnénk, hogy az állami támogatások, vagy az állami cégek támogatásai, továbbá a pártalapítványok támogatásai egész pontosan hol landolnak ebben az országban, például a szponzorációk hogyan születnek. Szeretnénk tudni, mely civil szervezetek vagy egyéb társadalmi szervezetek, illetve médiumok szívják föl ezeket a pénzeket, ezeket a közpénzeket. Úgyhogy, ha úgy tetszik, akkor satírozzuk ki ebből a törvényjavaslatból, hogy külföldi és tegyük oda, hogy állami vagy pártalapítvány és állami cégek, és nézzük meg, hogy úgy hova mennek a közpénzek” – közölte Szél Bernadett, az LMP társelnöke.

Jobbik: Ezer sebből vérzik

Értelmezhetetlenül rossz a kormány civiltörvény-tervezete a Jobbik szerint is. Gyöngyösi Márton emlékeztetett, a héten az ötpárti egyeztetésen jelezték a konkrét problémákat, de esélyt sem látnak rá, hogy a kapkodva, rosszul megírt törvényt ne módosítás nélkül fogadja el a kormánytöbbség.

„Szinte nem volt olyan sor ebben a törvényben, mellyel vagy tartalmi, vagy formai problémáink ne lettek volna. Pirossal jelöltük ki a problémás részeket, akár tartalmi, akár kodifikációs szempontból, és hát nem volt benne egy ép mondat. Én úgy gondolom, hogy mi nagyon konstruktívan állunk minden vitához, de egy olyan törvénnyel nem tudunk mit kezdeni, amely ezer sebből vérzik” – jelentette ki Gyöngyösi Márton, a párt országgyűlési képviselője.

Az orosz és izraeli példa alapján készült civiltörvény-tervezetet pénteken nyújtotta be az Országgyűlésnek a Fidesz-frakció. Kósa Lajos, Németh Szilárd és Gulyás Gergely javaslata minden olyan civil szervezetet listázna, amely 7,2 millió forintnál nagyobb támogatást kap külföldről. Ha a szervezetek elmulasztják bejelenteni a külföldi támogatást, akkor végső soron akár meg is szüntethetik őket.