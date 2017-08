A válaszadók szerint a civilek nem egyenlők Sorossal

Kevesen kötik össze a civil szervezeteket Soros Györggyel – derül ki a Medián június végén készült kutatásából, amelyet a 444.hu közölt.

A civiltörvény megítélésével kapcsolatban a többség a kormánypárti állásponttal értett egyet: 54 százalék mondta azt, hogy a civiltörvény átláthatóbbá teszi a civil szervezetek finanszírozását, és csak 38 százalék gondolta azt, hogy már eddig is átláthatóan működtek, és a kormány célja a civilek megbélyegzése volt. A válaszadók kevesebb mint fele azt is helyeselné, ha megszüntetnék azokat a civil szervezeteket, amelyek nem tartják be az új szabályozást, de körülbelül ugyanennyien utasítják el a lehetséges szankciókat.

