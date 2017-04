A tüntetések folytatódnak, egyre nagyobbak lehetnek

Addig tüntetnek a CEU mellett, ameddig a kormány nem figyel az emberek véleményére – mondta demonstráció szervezője a Newsroom című műsorunkban.

Berg Dániel szerint az emberek nem akarnak olyan országban élni, ahol intézményeket egy tollvonással megszüntethetnek.

„Ha a kormány nem figyel fel arra, hogy 80 ezer ember van az utcán emögött a cél mögött, akkor nem tudom, hogy mire fog felfigyelni. Továbbra is tüntetni fogunk, mi továbbra is ki fogjuk mondani a véleményt. Mi továbbra is ki fogjuk mondani, hogy mi egy európai országban akarunk élni, ahol nem tudnak csak úgy bezárni intézményeket egy olyan törvénnyel, amit kvázi egy hét alatt hoznak meg” – nyilatkozta a szervező.

A tegnapinál nagyobb tiltakozásra számít a Párbeszéd józsefvárosi önkormányzati képviselője. Erőss Gábor úgy fogalmazott: szégyen, hogy abból az országból, ahonnan évek óta tömegével menekülnek külföldre a fiatalok, most azt a világszínvonalú egyetemet is elkergetik, amelyik eddig Magyarországon tartotta a tehetséges diákokat. Az ellenzéki politikus szerint a fiatalok azért vonultak utcára, mert elegük van abból, hogy elüldözik őket a saját hazájukból.

„Ki fog szélesedni ez az ellenállás, 1968-ban Párizsban, amikor úgy érezték a fiatalok, hogy De Gaulle megfojtja a szabadságot, és nem engedi, hogy kibontakozzon, akkor fogták és fellázadtak. Szóval lehet, hogy eleinte azt hihette a Fidesz, hogy ez csak egy ilyen budapesti értelmiségi téma, de elfelejtették már a történelmet. Mindenütt a világon, nem akarok nagy szavakat használni, de az ilyen forradalmak az egyetemi ifjúságtól indulnak” – véli Erőss Gábor.

Közben a Magyar Nemzet úgy értesült az államfőhöz közeli forrásokból, hogy Áder János ma aláírja a CEU működését ellehetetlenítő törvényt. A lap szerint ugyanis a köztársasági elnök jogi szakértői nem találtak fogást a törvényen.