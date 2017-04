A törvényességről faggatta a kormányt a Jobbik

Csak szóban keménykedik Soros Györggyel a kormány a Jobbik szerint. A jobboldali ellenzéki párt képviselője napirend előtti felszólalásban tette szóvá az oktatási államtitkár múlt heti kijelentését.

Palkovics László egy olyan kiskapuról tett említést, amelyet kihasználva a Közép-európai Egyetem zavartalanul működhet tovább Budapesten. Szávay István azt kérdezte, hogy most akkor fontos a kormánynak a törvényesség, vagy nem – amennyiben előbbi, akkor mondják meg világosan, hogy a CEU működhet-e, vagy nem.

A jobbikos képviselő azt sem értette, hogy ha a Fidesz-kormánynak fontos a törvényesség, akkor miért baj, ha az Alkotmánybíróság fog a kérdésben dönteni. „Ha be akarják záratni a CEU-t, akkor álljanak fel, és mondják azt, és mondják meg világosan és egyértelműen a híveinknek, hogy igen, kedves magyarok, márpedig mi olyan kemények vagyunk, hogy a CEU-t be fogjuk záratni” – mondta Szávay.

A jobbikos politikusnak nem Palkovics, hanem az emberi erőforrások miniszterének helyettese, Rétvári Bence válaszolt. Az államtitkár az SZDSZ-szel állította párba a Jobbikot, amiért összeállt a szocialistákkal és Gyurcsány Ferenccel a CEU ügyében. A Jobbik nélkül a parlamenti ellenzék nem támadhatná meg a törvénymódosítást az Alkotmánybíróságon.

Rétvári szerint sokak számára meglepő volt a Jobbikon belül és kívül is, hogy a párt immár büszkén ír alá közös petíciókat közös beadványokat Gyurcsánnyal, és a teljes szocialista frakcióval. Az államtitkár kifejtette, ezzel a Jobbik karakterének teljes mértékben vége lett, pedig a pártot amiatt választották be a Parlamentbe 2010-ben és 2014-ben a szavazók. Megjegyezte, amikor Vona Gábor pártelnök „szépen lecseréli a Jobbik szavazóit, akkor ez könnyen azzal is járhat, hogy egy idő után a Jobbik frakcióját is lecseréli maga körül, hiszen zavarni fogják azok a képviselők, akik emlékeztetik a radikális Jobbikra”.