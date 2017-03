A történész szerint már lehetetlen összeállítani a teljes ügynöklistát

A Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja ezt azzal magyarázta, hogy az egykori adatbázisok se voltak soha teljesek.

Az 1974-től 1990 elejéig működtetett rendszerbe például a korábban kizárt vagy meghalt hálózati személyeket már fel se vették, és később is rendszeresen töröltek adatokat. Bank Barbara a Magyar Hírlapnak nyilatkozva azt is közölte: azt is tévedés feltételezni, hogy pontosan következtethetünk az ügynökök számára.

