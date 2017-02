A történész egyvalamit hiányolt Orbán beszédéből

Hernády Zsolt a Hír TV Civil kaszinó című műsorában beszélt arról: furcsállja, hogy Orbán Viktor évértékelőjében nem esett szó Moszkváról, miközben a magyar–orosz, ezen keresztül pedig uniós–orosz viszony is igencsak izgalmas időszakát éli.

„Úgy gondolom, hogy a beszéd nagy része külpolitikai dolgokról szólt. Persze nyilván az is rólunk szólt tulajdonképpen. Persze itt lehetett hiányérzete is az embernek, mert pont Oroszországról nem volt igazából szó, pedig pont a magyar–orosz viszony most egy nagyon izgalmas időszakát éli, és hát egyáltalán itt ez a kelet-közép-európai résznek a viszonya Oroszországhoz, ezen keresztül az Európai Unióhoz. Illetve olvasunk rengeteg különböző cikket a különböző titkosszolgálati szivárogtatásokról, hogy tulajdonképp veszélyt látnak az orosz tevékenységben, és régóta egy hidegháború, vagy ez egy finom kifejezés, hogy mi készülődik” – fejtette ki Hernády Zsolt.

hirdetés

A Civil kaszinó teljes adását vasárnap 20.05-től tekintheti meg!