A TEK is nagyon készül az orosz elnök látogatására

Komoly biztonsági intézkedésekkel készül a külügyminisztérium Vlagyimir Putyin hétfői budapesti látogatása előtt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken azt mondta: az orosz elnöknek a neki járó, a biztonsági szolgálata által szükségesnek minősített védelmi szintet biztosítja a Terrorelhárítási Központ.

Putyin részt vesz a hétfőn kezdődő dzsúdó-világbajnokságon és munkamegbeszélést folytat Orbán Viktor miniszterelnökkel is. Az orosz küldöttséggel több miniszter is érkezik Budapestre, ezért plenáris munkamegbeszélést is tartanak az orosz és a magyar kormány miniszterei részvételével.

A terrorelhárítás mellett az Együtt is készül az elnöki látogatásra. Juhász Péter bejelentése szerint mobil tüntetést szervez a párt hétfőre. Részletek >>>

Közben egy debreceni fiatalokból álló civil szervezet petícióban tiltakozik Vlagyimir Putyin kitüntetése ellen. A Debreceni Egyetem díszpolgári címet ad a Magyarországra látogató orosz elnöknek. A Natív nevű csoport tiltakozó lapját eddig 250-en írták alá.